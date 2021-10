¿Qué veo? Cinco historias de miedo para disfrutar un fin de semana de Halloween en familia

Muppets Haunted Mansion. Conquistaron Hollywood, Manhattan, se fueron al espacio, recrearon los cuentos de Dickens y hasta se fueron de gira por Europa. En sus más de cinco décadas de existencia los Muppets -los tiernos y divertidos personajes creados por Jim Henson- hicieron muchas cosas pero nunca, hasta ahora, se habían propuesto asustar. Tal vez porque su estilo de humor no parecía maridar bien con el terror. Sin embargo, el especial estrenado en Disney+ demuestra lo contrario. La trama sigue a Gonzo y su amigo Pepe, un langostino nacido en Málaga, que son invitados a una mansión tenebrosa para descubrir la misteriosa desaparición del mago McGuffin. El dúo pega el faltazo a la celebración organizada por Kermit y Piggy, disfrazados uno de lo otro y marchan entusiasmado a la mansión. Allí descubren rápidamente que la aventura resultará más terrorífica de lo que imaginaban. Con la participación de actores como Darren Criss, Will Arnett y Taraji P.Henson y cameos, entre otros, de Danny Trejo y Ed Asner- al que está dedicado la película, estrenada pocas semanas después de su muerte- y unas ingeniosas canciones resulta que ahora además de provocar risas y ternura los Muppets también pueden asustar. Disponible en Disney+

Jack Blck en Escalofríos, adaptación al cine de los populares libros infantiles de R. L. Stine

Escalofríos. Inspirada en los libros del prolífico autor R. L. Stine, esta película imagina lo que sucedería si los muchos monstruos que aparecen en sus historias dedicadas a los lectores infantojuveniles saltaran de las páginas a la vida real. Tanto para los que conocen los textos de Stine como aquellos que nunca leyeron ni una línea de ellos, el film resulta en uno de esos cada vez más escasos entretenimientos para ver en familia. Protagonizada por Jack Black, como una versión ficcional de Stine, Escalofríos cuenta la historia de Zach (Dylan Minette, 13 Reasons Why). un adolescente que en pleno duelo por la muerte de su padre se muda a un pueblo junto a su madre (Amy Ryan, Only Murders in the Building) que consiguió trabajo como vicedirectora de la escuela secundaria a la que le tocará asistir. Claro que las típicas preocupaciones adolescentes quedan en segundo plano cuando los más espeluznantes personajes de Stine arrasan con todo lo que se cruza a su paso. Con humor, sustos y una sensible moraleja, Escalofríos acierta en todos los frentes. Disponible en Netflix

McKenna Grace en Otra Dimensión Disney +

Otra dimensión. Justo para el mes de Halloween, Disney+ estrenó otros relatos inspirados en las historias creadas por R. L. Stine. En este caso, la serie de antología tomó sus novelas gráficas para hacer una suerte de versión adolescente de Black Mirror. Los ocho episodios tienen como protagonistas a adolescentes que descubren hechos extraordinarios y terroríficos en su vida cotidiana. El primer episodio funciona como una versión juvenil de Las mujeres perfectas en la que Veronica (McKenna Grace), una joven rebelde con causa que aboga por el medio ambiente es enviada a un internado para “chicas difíciles”. Una vez allí, lo que en principio parece un exceso de disciplina resulta ser algo mucho más siniestro. En la mayoría de los episodios la adolescencia es el monstruo tan temido por los padres quienes, a su vez, se transforman en criaturas insensibles que tal vez no pertenezcan a este mundo. Una temporada. Disponible en Disney+

Sustos Ocultos de Frankelda HBO Max

Sustos ocultos de Frankelda. Con un aire a las historias de miedo de Tim Burton, al menos en términos de diseño de producción, esta serie mexicana utiliza la técnica de claymation (animación cuadro por cuadro de personajes hechos de arcilla) para darle algún susto a los espectadores infantiles. En cada episodio, la misteriosa escritora fantasma del título cuenta un relato aterrador en el que sus jóvenes protagonistas tienen encuentros con gnomos, brujas, sirenas y otras criaturas espeluznantes. Encerrada durante 150 años en una mansión repleta de recovecos y telas de araña, Frankelda recibe a los espectadores con una de sus historias con la esperanza de que finalmente se rompa el hechizo que la mantiene aislada del mundo. Pensada para el público infantil, la serie animada se esfuerza en provocar sobresaltos y cierto espanto como el que sufre Nemo, el pequeño protagonista del primer episodio, quien descubre que librarse de hacer los deberes puede tener terroríficas consecuencias. Una temporada. Disponible en HBO Max

Secretos en Sulphur Springs Disney +

Secretos en Sulphur Springs. A Griffin (Preston Oliver), la mudanza al pueblo de Sulphur Springs no le cayó bien. El traslado desde Chicago hasta el lugar que solía ser la zona de vacaciones preferida de su padre más de tres décadas atrás, no tiene nada que interese al adolescente, al que le cuesta entender la decisión de sus padres de comprar y restaurar un viejo hotel. Con los baños termales que suponían el mayor atractivo turístico del pueblo ya secos y la misteriosa desaparición de una joven veraneante, todo indica que no hay muchas esperanzas para el lugar. Para peor, el entusiasmo por el fantasma que los locales dicen haber visto en el hotel aleja a todos menos a los curiosos chicos de la secundaria. Cuando Griffin haga allí una nueva amiga, quien lo entusiasma con la búsqueda del espectro, el dúo descubrirá que los rumores sobre las apariciones eran apenas la punta del iceberg de los misterios que ocultan el hotel y sus alrededores. Una temporada. Disponible en Disney+