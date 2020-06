Doge vs Cheems, el meme de los perros que se volvió viral durante la cuarentena

El meme de los perros que es furor en las redes sociales Crédito: Twitter

"Aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. ¡Mañana es mejor!". A modo de ejemplo, este fragmento de la letra de Cantata de puentes amarillos de Luis Alberto Spinetta refleja lo que muchos sienten por lo que vendrá. Sin embargo, una serie de memes con perros que circulan en las redes sociales se han encargado de rescatar bondades de actividades de antaño y de la manera en la que vivíamos algún tiempo atrás.

En la timeline de Twitter, pueden haberse filtrado entre las noticias, chicanas y los comentarios de actualidad. En el feed de Instagram, entre lugares paradisíacos, fotos de las cuentas y los menúes más exóticos. Se trata de los posteos que tienen como protagonistas a dos perros , el de la izquierda, más musculoso; el de la derecha, más pequeño.

Se los conoce como el meme Swole Doge vs. Cheems y tuvo una rápida viralización. De acuerdo con un artículo del sitio Know Your Meme , que reproduce el diario español El País , los primeros fotomontajes de esta serie fueron subidos a mitad de mayo a Reddit.

Lo que comenzó como una broma de "nicho", se extendió de manera exponencial en las redes sociales. Las mascotas satirizan sobre los cambios de hábitos, reflejan las contradicciones de épocas diferentes y nos permiten, aún en tiempos de pandemia, esbozar una sonrisa sobre la sofisticación del modo de vivir.

A continuación, una selección de los más graciosos.

