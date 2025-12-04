LA NACION

Los mejores memes ante la ola de calor que azota a Buenos Aires

Este jueves 4 de diciembre se esperan 34° y el viernes un poco más; la reacción de los usuarios en las redes sociales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los mejores memes por la ola de calor
Los mejores memes por la ola de calor

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves y viernes se producirá una ola de calor en Buenos Aires con temperaturas que estarán entre los 34 y 35 grados, contemplando una sensación térmica aún mayor.

Pronóstico extendido para los próximos siete días en Buenos AIres
Pronóstico extendido para los próximos siete días en Buenos AIres

De acuerdo a lo informado por el ente especializado, hasta el viernes, se prevén días muy calurosos tanto en Buenos Aires como en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Durante la noche, los valores bajarán, pero se mantendrán superiores a 20° C.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

A raíz de este clima con temperaturas extremas, los expertos indican que se debe tomar mucha agua, consumir fruta y verdura, reducir la actividad física y usar ropa ligera.

Como era de esperar, las redes sociales le pusieron su cuota de humor a la ola de calor e inundaron las plataformas con los más ingeniosos memes.

Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
Los mejores memes de la ola de calor
LA NACION
Más leídas
  1. Toyota publicó los precios para diciembre 2025: los modelos que están más baratos
    1

    Toyota publicó los precios para diciembre 2025: los modelos que están más baratos

  2. La familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
    2

    Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias

  3. Los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
    3

    Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos

  4. Una prestigiosa revista advierte sobre una práctica peligrosa para la salud que esconde fines comerciales
    4

    Nuevo estudio: advierten sobre una práctica muy peligrosa para la salud que cada vez es más usada con intereses comerciales

Cargando banners ...