Los mejores memes ante la ola de calor que azota a Buenos Aires

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves y viernes se producirá una ola de calor en Buenos Aires con temperaturas que estarán entre los 34 y 35 grados, contemplando una sensación térmica aún mayor.

Pronóstico extendido para los próximos siete días en Buenos AIres

De acuerdo a lo informado por el ente especializado, hasta el viernes, se prevén días muy calurosos tanto en Buenos Aires como en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Durante la noche, los valores bajarán, pero se mantendrán superiores a 20° C.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

A raíz de este clima con temperaturas extremas, los expertos indican que se debe tomar mucha agua, consumir fruta y verdura, reducir la actividad física y usar ropa ligera.

Como era de esperar, las redes sociales le pusieron su cuota de humor a la ola de calor e inundaron las plataformas con los más ingeniosos memes.

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor

Es innecesario que haga tanto calor pic.twitter.com/2KenkztcPk — 🧚 (@flordeboludaaaa) December 3, 2025

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor

Los mejores memes de la ola de calor