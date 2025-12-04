Los mejores memes ante la ola de calor que azota a Buenos Aires
Este jueves 4 de diciembre se esperan 34° y el viernes un poco más; la reacción de los usuarios en las redes sociales
- 1 minuto de lectura'
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves y viernes se producirá una ola de calor en Buenos Aires con temperaturas que estarán entre los 34 y 35 grados, contemplando una sensación térmica aún mayor.
De acuerdo a lo informado por el ente especializado, hasta el viernes, se prevén días muy calurosos tanto en Buenos Aires como en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Durante la noche, los valores bajarán, pero se mantendrán superiores a 20° C.
A raíz de este clima con temperaturas extremas, los expertos indican que se debe tomar mucha agua, consumir fruta y verdura, reducir la actividad física y usar ropa ligera.
Como era de esperar, las redes sociales le pusieron su cuota de humor a la ola de calor e inundaron las plataformas con los más ingeniosos memes.
Es innecesario que haga tanto calor pic.twitter.com/2KenkztcPk— 🧚 (@flordeboludaaaa) December 3, 2025
- 1
Toyota publicó los precios para diciembre 2025: los modelos que están más baratos
- 2
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
Nuevo estudio: advierten sobre una práctica muy peligrosa para la salud que cada vez es más usada con intereses comerciales