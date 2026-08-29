Dolor de cabeza: las señales de alarma que pueden indicar que no es una molestia común, según una neuróloga de NYU

El dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes y, a menudo, no representa una alerta grave para la salud. Sin embargo, existen ciertos casos en los que la situación puede requerir de atención médica y cuidados particulares. En un informe reciente, una neuróloga del NYU Langone Hospital–Long Island detalló cuáles son las señales de alarma que pueden indicar que no se trata de una molestia común.

Dolor de cabeza: las señales de alarma que identifica la neuróloga Shae Datta

En todo el mundo, la mayoría de las personas sufrió de dolor de cabeza alguna vez, y en general es posible aliviar el síntoma con un analgésico de venta libre o una dosis de café. Sin embargo, existen situaciones en las que es importante prestar atención para evitar problemas de salud.

El dolor de cabeza es común en la mayoría de los casos, pero es importante prestar atención cuando aparecen después de un golpe o producen una dilatación inusual de las pupilas Magnific

En diálogo con New York Post, la Dra. Shae Datta, directora de la División de Conmociones Cerebrales en el NYU Langone Hospital–Long Island, indicó que es importante prestar atención cuando se observa una de las siguientes señales:

Pupilas desiguales .

. Entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo.

en un lado del cuerpo. Dolor demasiado intenso o una sensación de este tipo después de un golpe.

Asimismo, un artículo de Harvard Health Publishing menciona los siguientes indicios como signo de alerta:

Dolores que aparecen por primera vez después de los 50 años.

Cambios importantes en el patrón.

Dolores que aumentan al toser o moverse.

Dolores que empeoran progresivamente.

Cambios en la personalidad o la función mental.

Sensaciones acompañadas de fiebre, rigidez de cuello, confusión, disminución del estado de alerta o de la memoria, o síntomas neurológicos como alteraciones visuales, dificultad para hablar, debilidad, entumecimiento o convulsiones.

Dolores de cabeza acompañados de un doloroso ojo rojo o sensibilidad cerca de las sienes.

Dolores de cabeza intensos que impiden realizar las actividades diarias habituales.

Dolores en pacientes con cáncer o sistemas inmunitarios debilitados.

Más de 15 dolores de cabeza al mes: cuándo Shae Datta recomienda consultar a un médico

Al ser consultada sobre qué representan los síntomas mencionados, la doctora advirtió que, aunque pueden confundirse con otros padecimientos, también podrían ser indicios de emergencias médicas. “Pueden superponerse con las migrañas o pueden constituir tal vez un sangrado en el cerebro después de un traumatismo o incluso un derrame cerebral”, detalló.

Para dar tranquilidad, la especialista aclara que sentir dolor en un costado de la cabeza no debe alarmar de inmediato. “Cualquier dolor de cabeza en un solo lado suele ser bastante normal para la migraña y así es como se presenta”, comentó.

Por otro lado, se refirió a la frecuencia de los dolores de cabeza y especificó cuántos se consideran demasiados. “Demasiados dolores de cabeza es si tienes más de 15 al mes o si estás tomando una cantidad excesiva de medicamentos de venta libre; es hora de ver a un médico para que te revise”, afirmó.

De acuerdo con Harvard, los médicos aún no tienen un conocimiento certero sobre qué produce los dolores de cabeza, de los cuales existen más de 300 tipos de dolor de cabeza, pero solo alrededor del 10% tiene una causa conocida.

Cuando se produce un dolor de cabeza junto con una señal de alerta, los médicos recomiendan consultar con un profesional y evitar abusar de medicamentos de venta libre Shutterstock

Dolor de cabeza inusual: cuándo buscar atención médica y cómo evitar el abuso de medicamentos

En la entrevista, la neuróloga de NYU aconsejó a las personas que padecen uno de los síntomas mencionados que acudan a la consulta de un profesional médico para realizar estudios y despejar dudas.

Por su parte, el artículo publicado por Harvard recomienda tomar las siguientes medidas: