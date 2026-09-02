Dr. Phil McGraw, psicólogo: “Los pequeños comportamientos se acumulan y dan grandes resultados con el tiempo”

El psicólogo y presentador Phil McGraw, conocido como Dr. Phil, y su esposa Robin McGraw celebraron 50 años de matrimonio el 14 de agosto. Aunque actualmente la pareja mantiene una rutina alejada de gran parte de la exposición televisiva, el experto reveló en una entrevista una de las claves para el éxito de una relación.

El consejo del Dr. Phil para un matrimonio duradero

En un nuevo aniversario de su boda, en una entrevista de ambos con Us Weekly, recordaron momentos que atravesaron durante cinco décadas. McGraw explicó que los vínculos se construyen a partir de acciones cotidianas y no solamente mediante grandes gestos.

El matrimonio mantiene una vida tranquila en Texas y conserva además su casa en Beverly Hills Redes Sociales Dr Phil

“Pregúntate: ¿qué puedes hacer hoy para mejorar un poco su vida? No tiene que ser algo grande, pero esos pequeños gestos suman”, señaló. Luego resumió su idea: “Los pequeños comportamientos se acumulan y dan grandes resultados con el tiempo”

Robin coincidió con esa mirada y destacó el valor de haber compartido distintas etapas. “Hemos atesorado cada año de nuestra vida juntos, cada década, cada ocasión especial, cumpleaños, festividades”, expresó.

Cómo comenzó la relación entre Dr. Phil y su esposa Robin

Según recordaron en diálogo con Us Weekly, el primer encuentro ocurrió de manera inesperada. Robin conocía a la hermana de McGraw y había aceptado participar de una cita doble.

Sin embargo, el piloto de la Fuerza Aérea con quien debía encontrarse quedó varado por el mal tiempo. Robin fue entonces a la casa de su amiga, donde conoció a su futuro esposo.

Él estaba enfermo y en otra habitación. Cuando ella apareció, McGraw le preguntó quién era.

“Fue amor a primera vista para mí. Supe en ese momento que iba a casarme con este hombre”, recordó Robin. Sin embargo, el comienzo no fue completamente amable.

Robin le preguntó si siempre era tan malhumorado. El Dr. Phil atribuyó aquella actitud a su estado de salud: “Estaba enfermo. ¿Qué puedo decir? Tenía un resfriado de hombre”.

Después de aquella noche llegó la primera cita y la relación avanzó rápidamente. Se comprometieron el Día de San Valentín y se casaron seis meses después.

La boda de Robin y Phil McGraw costó menos de 500 dólares

La ceremonia se realizó el 14 de agosto de 1976. La pareja tenía pocos recursos y optó por una celebración sencilla.

El vestido de Robin costó 100 dólares, mientras que el anillo tuvo un valor de US$315. “Gastamos menos de US$500 en todo y nos ha durado 50 años. Así que fue una excelente inversión”, recordó McGraw.

La pareja recordó cómo fue su primer encuentro y los momentos que marcaron sus cinco décadas juntos Cortesía del Dr Phil para Us Magazine

Entre las experiencias más difíciles estuvieron los problemas de salud de sus dos hijos. Jordan, el menor, fue diagnosticado con cáncer en la tibia cuando tenía 12 años y necesitó una intervención quirúrgica.

Robin también recordó que su primer hijo debió ser operado cuando tenía apenas tres semanas porque presentaba un problema que le impedía alimentarse correctamente. “No hay nada más difícil que afrontar una prueba o un trauma con tus hijos”, afirmó.

Cómo es la vida de Dr. Phil y Robin actualmente

La pareja asegura que actualmente mantiene una rutina tranquila. Ambos viven entre sus propiedades de Texas y California y suelen evitar la exposición mediática.

Robin contó que el psicólogo juega al tenis por las tardes y que después suelen pedir comida. También mantienen varios comederos para gatos callejeros que comenzaron a acercarse a su propiedad de Texas.

La pareja tiene cuatro nietos. Robin describió esta etapa como “la fase del postre” y afirmó que es “la más hermosa” que vivieron.

Para celebrar las cinco décadas de matrimonio, McGraw viajó con su esposa a París. Mientras tanto, el presentador desarrolla proyectos audiovisuales y expande su presencia en plataformas digitales.