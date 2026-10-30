Dr. Robert Lustig, neuroendocrinólogo: “El azúcar es el gran acelerador del envejecimiento biológico”

El consumo excesivo de azúcar puede afectar distintos procesos metabólicos y celulares relacionados con el envejecimiento. Así lo explicó el doctor Robert Lustig, neuroendocrinólogo y endocrinólogo pediátrico, durante una entrevista con Dan Buettner publicada el 30 de julio de 2026 en The Dan Buettner Podcast.

Los procesos celulares que Lustig relaciona con el envejecimiento y el azúcar

“El azúcar es el nutriente del envejecimiento”, afirmó Lustig en el video publicado en YouTube al referirse a los mecanismos biológicos que, según su planteo, pueden verse afectados por una alimentación rica en azúcares. El especialista, conocido por sus investigaciones sobre metabolismo y nutrición, defendió la importancia de reducir su consumo.

“Reducir el azúcar es la mejor manera de mejorar el envejecimiento a todos los niveles”, sostuvo durante la conversación.

Durante la entrevista, Lustig presentó un conjunto de ocho patologías subcelulares que, según su explicación, contribuyen al deterioro del organismo con el paso del tiempo.

Entre ellas mencionó:

Glicación

Estrés oxidativo

Disfunción mitocondrial

Resistencia a la insulina

Alteraciones en la integridad de las membranas celulares

Inflamación

Problemas de metilación

Autofagia

“Hay ocho patologías subcelulares que están ocurriendo dentro de todos nosotros todo el tiempo y que contribuyen al proceso de envejecimiento”, explicó.

Uno de los mecanismos que desarrolló fue la glicación, una reacción química no enzimática en la que los azúcares se unen a proteínas y pueden modificar su estructura y funcionamiento. Según Lustig, este proceso puede afectar la flexibilidad de esas moléculas y contribuir al deterioro de los tejidos.

“La glicación es el azúcar uniéndose a una proteína. Y lo que hace es volverla menos flexible”, señaló.

Otro de los procesos que mencionó fue el estrés oxidativo, que aparece cuando la producción de sustancias reactivas supera la capacidad del organismo para neutralizarlas. Ese desequilibrio puede dañar componentes de las células y afectar su funcionamiento.

Azúcares: qué relación tienen la fructosa y las mitocondrias

Lustig también se refirió a las mitocondrias, estructuras celulares que producen gran parte de la energía que necesita el organismo. En ese contexto, hizo una afirmación contundente: “Resulta que la peor toxina mitocondrial es la fructosa”.

El médico también explicó que el hígado cumple un papel central en el procesamiento de la fructosa. Cuando su consumo es elevado, especialmente a través de bebidas y productos con azúcares añadidos, puede favorecer alteraciones metabólicas y contribuir a la acumulación de grasa en el órgano.

El consumo de azúcares refinados puede generar fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre, lo que favorece la aparición de síntomas de ansiedad Freepik

Por eso, Lustig cuestionó la idea de que todas las calorías producen los mismos efectos en el organismo. Según su enfoque, además de la cantidad de energía que aporta un alimento, importa su composición y la manera en que el cuerpo procesa sus nutrientes.

Qué recomienda la OMS sobre el consumo de azúcar

Las afirmaciones de Lustig se enmarcan en una discusión sobre la alimentación y la prevención de enfermedades metabólicas. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta energética diaria.

El doctor Robert Lustig, especialista en neuroendocrinología, advierte sobre los efectos del consumo excesivo de azúcar en el metabolismo y los procesos celulares vinculados con el envejecimiento Freepik

También señala que reducirlo al 5% o menos puede aportar beneficios adicionales. La categoría de azúcares libres incluye los que se agregan a los alimentos y bebidas, además de los presentes naturalmente en la miel, los jarabes y los jugos de frutas.