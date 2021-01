DS Concept Store Cariló: estilo, lujo francés y arte moderno

CONTENT LAB

El auto como una obra de arte. Ese es el concepto que los visitantes del DS Concept Store Cariló se llevan luego de recorrer este distinguido espacio, en el que conviven los dos modelos SUV que la marca comercializa en nuestro país, con más de 40 obras de reconocidos artistas.

Los materiales nobles, las terminaciones artesanales hechas a medida y el cuidado por los detalles se combinan en DS Automobiles con todo el estilo y la innovación. El lujoso savoir faire francés que se cristaliza en sus dos SUV, el DS 3 Crossback y DS 7 Crossback, y el arte moderno y permanente de la plataforma Artime, podrán disfrutarse hasta el próximo 28 de febrero en Cariló. Son 40 obras de arte que pertenecen a 6 artistas muy reconocidos de nuestro país: de Paula Rivero, Nadia Bellani, Mónica Tiezzi, Paola Michielotto, Evangelina Alonso y Valentina Dowling. La cita es en Avellano 275, en la Galería Las Gardenias, Cariló, entre las 18hs y las 00hs.

El mural de DS Techeetah, bicampeón mundial en la Fórmula E, se exhibe junto al exitoso C-SUV DS 7 Crossback.

Allí, por ejemplo, toda la tecnología, el diseño y la innovación del DS 7 Crossback se emparentan con las imponentes cúpulas parisinas y el emblemático Louvre a través de la obra de Nadia Bellani, quien se inspiró en fotografías mundiales de DS Automobiles para aplicarles una técnica de puntillado en blanco y negro. O cómo no ver en la imponente y elegante silueta del DS 3 Crossback la misma búsqueda de romper con lo establecido a través de la moda de la obra Corset de Paula Rivero.

Acompañan a estas verdaderas muestras de arte contemporáneo una instalación de 4 metros de ancho de una ilustración en 3D del DS E-Tense FE, fruto de la colaboración con Total Lubricantes en el equipo DS Techeetah y bicampeón mundial de esa gran apuesta por la movilidad sustentable de la FIA que es la Fórmula E.

Gonzalo Cassina, Director de DS Argentina, disfruta del DS Concept Store Cariló

Quienes se acerquen al DS Concept Store Cariló podrán conocer también la propuesta de valor de la marca conocida como ONLY YOU, un completo programa que otorga beneficios y servicios exclusivos a todos sus clientes, como el DS Delivery Valet, DS Assistance, DS Service Valet, DS At Your Service, entre otros. Y, por otro lado, PSA GROUPE SEGUROS dice presente para difundir las soluciones y servicios integrales en coberturas de seguros para todos los clientes de DS en el país.

El arte y los autos de lujo se conjugan en el DS Concept Store Cariló.

“Estamos muy contentos de estar presentes en Cariló un nuevo verano. Hemos cerrado un 2020 muy bueno para la marca, con nuestros dos modelos entre los más vendidos del mercado Premium. Proyectamos un 2021 lleno de crecimientos, con tres nuevos lanzamientos, destacados beneficios y servicios para nuestros clientes de la mano de Only You y una red de DS Store sólida que nos acompaña firmemente. Los esperamos a todos en nuestro DS Concept Store Cariló hasta el próximo 28 de febrero”, expresó Gonzalo Cassina, Director de DS Automobiles Argentina.

El DS Concept Store Cariló funciona atendiendo al “Protocolo COVID de espacios y locales”, es decir con ingreso regulado de público, uso obligatorio de barbijo, control de temperatura, lugares de expendio de alcohol en gel y sanitización constante en el interior y en el exterior de los vehículos.

Nadia Bellani, autora de estas cúpulas parisinas con la técnica de puntilleo.

Con la exhibición de sus autos y de las obras de arte, DS Automobiles les ofrece este verano a sus clientes y a todos los interesados en la marca una experiencia privilegiada y un acercamiento a ese refinado estilo francés que tanto nos cautiva.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.