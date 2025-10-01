Las efemérides del 1° de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional del Vegetarianismo.

La fecha se festeja desde 1977 por iniciativa de la Unión Vegetariana Internacional, si bien fue la Sociedad Vegetariana de Estados Unidos la que comenzó con la celebración un año antes, no tardó en ser adoptada a nivel global. Esta efeméride propone concientizar acerca del régimen alimentario basado en la ingesta de vegetales, frutas, legumbres y cualquier alimento que no involucre carne. Conocida también como Día Mundial de los Vegetarianos, la celebración pretende difundir este estilo de vida que, año tras año, suma nuevos adeptos.

El Día Internacional del Vegetarianismo busca concientizar sobre este estilo de vida Shutterstock - Shutterstock

Muchas veces se confunde este tipo de alimentación con el veganismo. Sin embargo, a diferencia de este, el vegetarianismo puede consumir algunas comidas derivadas o de origen animal, como los huevos, miel o lácteos.

Efemérides del 1° de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1881 – Nace el ingeniero y pionero de la aviación estadounidense William Edward Boeing.

1888 – Se publica el primer ejemplar de la revista National Geographic.

1908 – Henry Ford introduce el auto Modelo T.

1914 – Amalia Celia Figueredo obtiene su “brevet” Internacional y se convierte en la primera aviadora argentina y sudamericana.

1933 – Se le designa a la Argentina su primer cardenal, monseñor Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires.

1946 – Doce líderes del nazismo son condenados a muerte en el Juicio de Núremberg y tres, a cadena perpetua.

1958 – Nace Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo.

"Cuando pase el temblor" de Soda Stereo

1959 – Nace el actor, humorista y político argentino Nito Artaza.

1960 – Comienza a transmitir en Buenos Aires el Canal 13 de televisión.

1962 – Nace la cantautora y actriz cómica argentina Juana Molina.

1969 – El Concorde rompe por primera vez la barrera del sonido.

1969 – Nace Zach Galifianakis, actor y comediante greco estadounidense.

actor y comediante greco estadounidense. 1971 – Walt Disney World abre sus puertas en Bay Lake, Florida.

1977 – Pelé juega su último partido profesional de fútbol. Fue entre el Cosmos de New York y el Santos de Brasil, disputando un tiempo para cada bando.

1989 – Nace la actriz estadounidense Brie Larson.