San Cosme y San Damián: cuál es su historia y qué oración rezar para pedirles su ayuda

El Día de San Cosme y San Damián se celebra cada 26 de septiembre por la Iglesia Católica, en honor de los hermanos gemelos que fueron mártires durante la persecución del emperador Diocleciano, en el siglo III. Junto a San Lucas, son considerados patronos de los médicos, gracias a su labor y devoción por ayudar a las personas en situaciones de vulnerabilidad, sin cobrar nada por su trabajo.

También son denominados como patronos de los cirujanos, farmacéuticos, dentistas, de aquellos que ejercen oficios como la peluquería, acondicionamiento y limpieza que se realizan en playas y balnearios.

San Cosme y San Damián son patrones de los médicos

La historia de San Cosme y San Damián

Cosme y Damián nacieron alrededor del año 260 d.C. en la región de Araba peninsular. Los gemelos cursaron estudios científicos en Siria, lo que los condujo a interesarse por la medicina a temprana edad. De acuerdo a los registros, realizaban ciertas sanaciones milagrosas de extrañas enfermedades y podían aliviar dolores extremos.

Los gemelos no cobraban por su labor, por lo que solían auxiliar a los pobres con la condición de conversar acerca de Jesucristo durante unos minutos. Creían que dar este servicio era una forma de predicar los valores de Dios, servir a la humanidad y acompañar a quienes se encontraban en situaciones de dificultad.

Cosme y Damián fueron torturados y condenados a la muerte por ser cristianos

Debido a las persecuciones de Diocleciano de la época, fueron apresados por ser cristianos y condenados a muerte. Sin embargo, los hermanos mostraron una gran fortaleza y fueron varios los intentos de quitarles la vida, que incluyeron torturas, días de padecimiento y ser arrojados a una hoguera.

Cosme y Damián fallecieron hacia el año 300, pero se manifestaron en sueños de creyentes, enfermos y personas que pedían su intercesión. Se dice que gracias a estas apariciones, quienes padecían conseguían alivio en su dolor o por fin su tan deseada curación.

En la actualidad, la figura de los gemelos representa el desinterés por lo material, la empatía con el prójimo y devoción por predicar la palabra de Cristo. Su imagen se ubica en hospitales y centros de salud para acompañar a quienes lo necesitan.

Oración a San Cosme y San Damián para pedirles su ayuda

La oración para rezarles a San Cosme y San Damián

Gloriosos Santos Cosme y Damián, con humildad y confianza de hijo devoto, me postro lleno de fe frente a ustedes para implorar su potente protección.

La piedad que han tenido frente a los que sufren me animan a pedir por la sanación de (mencionar el nombre de la persona enferma).

Sé que una palabra de ustedes puede obtener del Señor esta esperada gracia. Escuchen por favor mi súplica.

Gloria al Padre…

Valientes Mártires ustedes pueden hacer que nuestro Señor Jesucristo escuche mis oraciones, Él que atravesó Palestina beneficiando a todos y sanado a los enfermos, no podrá desoír mis gemidos, si mis plegarias llegan a Su Majestad a través de su poderosa intercesión.

Gloria al Padre…

Poderosos Santos, sus corazones, siempre inflamados por el fuego sagrado que el Redentor vino a traer sobre la tierra para la salvación de la humanidad, han consolado a los que con fe han recurrido a ustedes en las tribulaciones de la vida.

Tengo la seguridad que no seré desilusionado en mi esperanza de la sanación del cuerpo y del alma.

Gloria al Padre…