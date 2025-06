Las efemérides del 10 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que destaca el 21° aniversario de la muerte del mítico músico estadounidense Ray Charles.

Nacido en 1930 en la ciudad de Albany, Georgia, Ray Charles (o “El genio” para muchos) perdió la vista a la edad de siete años debido a un glaucoma, una afección en el ojo que daña el nervio óptico. Sin embargo, este evento desafortunado no lo detuvo en su virtuosismo en el piano y frente al micrófono, donde supo deslumbrar a personas de todas las nacionalidades y procedencias en una época y una sociedad altamente racista.

Carismático y virtuoso, supo superar las tragedias que rodearon su vida y destacarse rompiendo barreras musicales y sociales AP

A lo largo de su carrera, Ray Charles cosechó éxitos inolvidables como “What’d I say”, “Georgia on my mind” y “I can’t stop loving you”, entre muchos otros. Su voz distintiva, su carisma y su habilidad para tocar el piano y reunir distintos estilos en una misma pieza lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes del siglo XX, inspirando a músicos de todas las épocas desde The Beatles hasta Amy Winehouse. Murió el 10 de junio de 2004 debido a un cáncer de hígado.

Efemérides del 10 de junio: qué pasó un día como hoy

1880 – Se funda la Cruz Roja Argentina.

1907 – En París, Francia, Auguste Lumière presenta la técnica que logró idear, junto a su hermano Louis, para obtener fotografía a color.

1910 – Nace el actor estadounidense Robert Cummings, quien trabajó en películas como Sabotaje y Dial M for Murder , ambas dirigidas por Alfred Hitchcock.

1915 – Nace el escritor canadiense Saul Bellow, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1976.

1921 – Nace Felipe de Edimburgo, príncipe y consorte del Reino Unido.

1922 – En Minnesota, nace la actriz y cantante estadounidense Judy Garland. Obtuvo un Premio Oscar por su trabajo en El mago de Oz.

1926 – Muere en Barcelona el arquitecto español Antoni Gaudí.

1931 – Nace el músico, cantante y compositor brasileño João Gilberto.

1932 – En Buenos Aires nace la actriz y política argentina Irma Roy.

1935 – En Akron, ciudad de Ohio, Estados Unidos, se funda la comunidad de Alcohólicos Anónimos.

1941 – Nace la actriz argentina Graciela Noemí Zabala, más conocida como Graciela Borges. Trabajó en películas como El dependiente , Pubis angelical y La ciénaga .

1959 – Nace el exfutbolista y director técnico italiano Carlo Ancelotti.

1982 – En Múnich muere el cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder. Su filmografía incluye películas como Las amargas lágrimas de Petra von Kant y Todos nos llamamos Alí.

2002 – Muere el mafioso estadounidense John Gotti.

2004 – En California muere el músico y compositor estadounidense Ray Charles, quien grabó discos como What’d I say y Together again.