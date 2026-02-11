Las efemérides del 11 de febrero incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra cuando a nivel mundial es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La fecha que se celebra hoy fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2015. Como describe el organismo, su objetivo es lograr una participación equitativa de mujeres y niñas en la formación y estudios de la ciencia para romper con la brecha de género. Se trata de un deseo que está lejos de cumplirse en distintos puntos del mundo: la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) recuerda que en algunos países del mundo existen distintos obstáculos para la participación de mujeres en este ámbito. Estos van desde la prohibición de acceder a la escuela en sociedades de raigambre religiosa hasta la diferencia salarial entre varones y mujeres existente en otras culturas.

Por eso, la Agenda 2030 de la ONU establece que, para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global, es importante incluir a las mujeres de todo el mundo y garantizar sus derechos de educación y capacitación en cualquier disciplina.

Efemérides del 11 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1650 – Muere el filósofo y matemático francés René Descartes.

1847 – Nace el inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison.

Thomas Edison, aquí con su invento del fonógrafo, nació el 11 de febrero de 1847 Bettmann - Bettmann

1900 – Nace el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer.

1908 – Nace el historietista argentino José Luis Salinas.

1917 – Nace el escritor estadounidense Sidney Sheldon.

1926 – Nace el actor y cómico canadiense Leslie Nielsen.

1926 – Muere el ingeniero argentino Guillermo White.

1936 – Nace el actor y cineasta estadounidense Burt Reynolds.

1941 – Nace el escritor argentino Alberto Laiseca.

1942 – Nace el periodista y escritor argentino Horacio Verbitsky.

1948 – Muere el cineasta soviético Serguéi Eisenstein.

1962 – Nace la cantante y actriz estadounidense Sheryl Crow.

1963 – Muere la escritora y poeta estadounidense Sylvia Plath.

1969 – Nace la actriz estadounidense Jennifer Aniston.

La máquina del tiempo: Jennifer Aniston

1986 – Nace el político chileno Gabriel Boric. Es el actual presidente de su país.

1986 – Muere el escritor estadounidense Frank Herbert, autor de la saga Duna.

1990 – El político y líder sudafricano Nelson Mandela recupera su libertad luego de 27 años de prisión.

2012 – Muere la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston.

Trailer del documental 'Whitney' - Fuente: Youtube