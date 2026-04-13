Las efemérides del 13 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se conmemora el Día del Kinesiólogo en la Argentina.

Se trata de una profesión que se especializa en el mantenimiento de la capacidad fisiológica de las personas y la prevención de sus alteraciones. Por lo tanto, interviene en la recuperación y rehabilitación mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física.

Fue en el año 1950 que se determinó esta jornada en nuestro país. El entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 8648, por el cual designó esta fecha como el Día del Kinesiólogo. Se eligió este día porque es el aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de kinesiología, que se inauguró en el año 1937.

Hoy se celebra a todos los que se dedican a la kinesiología

Los primeros antecedentes que marcaron la necesidad de esta profesión en nuestro país se produjeron mucho antes: en 1904, cuando la Doctora Cecilia Grierson —la primera mujer médica en la Argentina y América del Sur— empezó a dar cursos de kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Luego, en 1922 se comenzó a dictar un curso de kinesiterapia, cuya duración era de dos años. Fue a partir del pedido del Dr. Octavio Fernández, quien es considerado el primer “maestro” de esta profesión en el país, que fue una persona clave en la lucha para que se vuelva una profesión. Por su iniciativa, se inauguró la primera Escuela de Kinesiología en la Argentina.

Efemérides del 13 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1743 – Nace Thomas Jefferson, político y filósofo estadounidense, autor de la Declaración de Independencia y presidente de su país entre 1801 y 1809.

1793 – Nace Francisco Ortega, poeta mexicano y autor de Logia y Dioses chilenos, entre otras obras.

1813 – La Asamblea General Constituyente decreta la acuñación de una moneda propia.

1835 – Juan Manuel de Rosas asume la gobernación de Buenos Aires.

1847 – Nace el pintor argentino Eduardo Sívori.

1890 – Se forma la Unión Cívica Radical (UCR) con la conducción de Leandro N. Alem.

1901 – Nace Jacques Marie Emile Lacan, psicoanalista francés.

1906 – Nace el poeta, novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett.

1963 – Nace Garri Kimovich Kasparov, campeón del mundo de ajedrez.

1964 – Sidney Poitier es el primer afroamericano en llevarse un Oscar al mejor actor.

1975 – Comienza la guerra civil en Líbano, que duró 15 años.

1997 – Tiger Woods se convierte en el golfista más joven en ganar el Masters de Augusta a los 21 años de edad.

2014 – Muere Ernesto Laclau, teórico político argentino.

2015 – Muere Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.

2016 – Muere Mariano Mores, músico argentino.