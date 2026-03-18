Las efemérides de este 18 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día del Trabajador Telefónico en la Argentina.

Los trabajadores del sector telefónico son aquellos que, de alguna u otra manera, se involucran en el desarrollo de las telecomunicaciones del país. Este festejo se conmemora en la fecha que se estatizaron las líneas telefónicas en el año 1948, bajo el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Se dio a través de la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), una compañía con capitales privados de la que el Estado nacional era accionista mayoritario.

Hoy es el Día del Trabajador Telefónico en Argentina

Se trató de la primera participación pública en ese sector luego de que se nacionalizara en 1946 la Unión Telefónica del Río de la Plata, filial de la estadounidense International Telephone and Telegraph Corporation. Un año después se acabaría la participación privada en esta industria con la puesta en marcha de Teléfonos del Estado, que ocupó el lugar de la EMTA y dio al gobierno de ese entonces control absoluto sobre esta área.

Efemérides del 18 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1919 – Se funda la Asociación Argentina de Actores.

1922 – Mahatma Gandhi es condenado a seis años de cárcel por las autoridades coloniales británicas.

1937 – Nace Gerardo Sofovich, conductor, guionista, director y productor argentino.

1940 – Adolf Hitler y Benito Mussolini acuerdan la alianza contra Francia y el Reino Unido.

1959 – Nace Luc Besson, cineasta francés.

1965 – El astronauta ruso Aleksei Leonov realiza el primer paseo espacial fuera del vehículo que lo transporta.

1990 – En el Isabella Stewart Gardner Museum, en Boston, se roban 12 pinturas por un valor de 300 millones de dólares. Es el mayor robo de objetos de arte en la historia de Estados Unidos.

1996 – En una discoteca de Ciudad Quezón, Filipinas, mueren 162 personas en un incendio.

1996 – Muere la actriz cómica argentina Niní Marshall.

2017 – Muere Chuck Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense.