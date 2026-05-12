Efemérides del 12 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este martes incluyen el Día Internacional de la Enfermería, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides de este 12 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de la Enfermería en todo el mundo.
Este fecha reconoce el trabajo de quienes se dedica a esta profesión de la salud, que se encarga del cuidado integral, autónomo y colaborativo de personas, familias y comunidades en todas las etapas de la vida. Fue instaurada por el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) en 1974. La elección del día surgió como una manera de homenajear el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.
Esta profesional, que además de enfermera fue escritora y estadística, nació en Florencia, Italia, un día como hoy, pero de 1820. Estudió matemáticas y se especializó en estadística de epidemiología y estadística sanitaria. Además, se destacó por ser la primera mujer en formar parte de la Royal Statistical Society de Reino Unido y en ser nombrada miembro honorario de la American Statistical Association.
Nightingale fundó la Escuela de Enfermería del Hospital Saint Thomas de Londres y, en función de la capacidad de sanación natural, estableció un modelo de atención al paciente orientado en la preservación de la energía vital. Henri Dunant se inspiró en su trabajo al momento de fundar la Cruz Roja.
Efemérides del 12 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1817 – Se da inicio a las primeras sesiones del Congreso en Buenos Aires. El mismo había comenzado a sesionar en Tucumán en 1816.
- 1892 – Se funda el Patronato de la Infancia en Buenos Aires, con el objetivo de amparar a los niños abandonados.
- 1907 – Nace la actriz Katharine Hepburn.
- 1981 – Nace el actor estadounidense Rami Malek, quien ganó el premio Oscar a Mejor Actor al interpretar a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody en 2018.
- 1982 – Se ejecuta sin éxito un atentado contra Juan Pablo II en el santuario de Fátima, Portugal.
- 1986 – Muere la Dra. Alicia Moreau de Justo, médica argentina y figura exponencial del movimiento feminista.
- 2009 – Benedicto XVI oficia la primera misa al aire libre en la historia de Jerusalén, y allí pide paz y reconciliación.
- 2014 – Muere H. R. Giger, artista gráfico suizo conocido por sus colaboraciones en la saga de Alien.
- 2017 – Un ciberataque global pone en riesgo los sistemas informáticos de más de 150 países.
- Se celebra el Día Internacional de la Enfermería, promovido por el Consejo Internacional de Enfermería, en honor al nacimiento de la enfermera Florence Nightingale.
- Se conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia.
- Se celebra el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas.
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