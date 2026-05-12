Las efemérides de este 12 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de la Enfermería en todo el mundo.

Este fecha reconoce el trabajo de quienes se dedica a esta profesión de la salud, que se encarga del cuidado integral, autónomo y colaborativo de personas, familias y comunidades en todas las etapas de la vida. Fue instaurada por el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) en 1974. La elección del día surgió como una manera de homenajear el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería en honor de Florence Nightingale Library of Congress

Esta profesional, que además de enfermera fue escritora y estadística, nació en Florencia, Italia, un día como hoy, pero de 1820. Estudió matemáticas y se especializó en estadística de epidemiología y estadística sanitaria. Además, se destacó por ser la primera mujer en formar parte de la Royal Statistical Society de Reino Unido y en ser nombrada miembro honorario de la American Statistical Association.

Nightingale fundó la Escuela de Enfermería del Hospital Saint Thomas de Londres y, en función de la capacidad de sanación natural, estableció un modelo de atención al paciente orientado en la preservación de la energía vital. Henri Dunant se inspiró en su trabajo al momento de fundar la Cruz Roja.

Efemérides del 12 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1817 – Se da inicio a las primeras sesiones del Congreso en Buenos Aires. El mismo había comenzado a sesionar en Tucumán en 1816.

1892 – Se funda el Patronato de la Infancia en Buenos Aires, con el objetivo de amparar a los niños abandonados.

1907 – Nace la actriz Katharine Hepburn.

Katharine Hepburn gana el Oscar

1981 – Nace el actor estadounidense Rami Malek, quien ganó el premio Oscar a Mejor Actor al interpretar a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody en 2018.

Tráiler Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (Video: Youtube FilmSelect Español)