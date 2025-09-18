Efemérides del 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este jueves 18 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 18 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen 19 años desde la desaparición de Jorge Julio López.
López había sido secuestrado durante la dictadura, en octubre de 1976. Por entonces, era un albañil afiliado a una unidad básica peronista en su ciudad natal de La Plata. Estuvo privado de su libertad y sometido a torturas en varios centros de detención clandestinos del denominado Circuito Camps durante casi tres años, hasta que fue liberado en junio de 1979. En 2006, su testimonio se convirtió en una de las piezas clave para sustentar la acusación en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el exsubjefe policial Miguel Etchecolatz, quien posteriormente fue condenado a ocho condenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Un día como hoy, pero de 2006, López desapareció cuando se dirigía al Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata para escuchar los alegatos del proceso. Desde entonces, su paradero se mantiene desconocido, y el Gobierno ofrece una recompensa de $5.000.000 para quienes puedan dar información sobre él.
- 1851 – Henry Raymond y George Jones fundan el diario The New York Times en la ciudad de Nueva York.
- 1887 – Nace el director y autor teatral argentino Armando Discépolo.
- 1905 – Nace la actriz sueca Greta Garbo.
- 1924 – Se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos en el barrio porteño de Flores.
- 1931 – Nace Julio Grondona, presidente de la AFA durante 35 años.
- 1931 – Se estrena la película argentina Peludópolis, el primer film sonoro de dibujos animados en todo el mundo.
- 1952 – Nace Dee Dee Ramone, bajista de la banda Ramones.
- 1961 – Nace el actor estadounidense James Gandolfini.
- 1970 – Muere Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense.
- 1983 - Muere en Buenos Aires, a la edad de 86 años, la actriz María Esther Podestá (Célica Podestá), una de las figuras de la época dorada del cine argentino, quien filmó 48 películas a lo largo de su carrera.
- 2006 – Desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Etchecolatz, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
- 2014 - Escocia realiza un referéndum sobre su permanencia en el Reino Unido que concluye con un resultado positivo del 55,3 por ciento.
