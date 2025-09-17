Día del Profesor: por qué se celebra hoy y 150 frases para compartir por WhatsApp
La fecha recuerda a uno de los próceres argentinos cuya labor contribuyó con la experiencia del aprendizaje en el país
El Día del Profesor en la Argentina se conmemora el 17 de septiembre, una fecha que busca destacar la figura de los docentes y su aporte a la formación del alumnado y nuevas generaciones. El día rinde homenaje a José Manuel Estrada en el aniversario de su fallecimiento. Se trata de un profesor, escritor y político argentino quien trabajó por promover la educación, ampliar el alumnado y desarrollar la capacitación docente.
Día del Profesor en la Argentina: ¿por qué se celebra hoy?
José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires. Con una familia interesada en la formación académica, se formó en periodismo, carrera que lo llevó a dirigir junto a su hermano Santiago el periódico La Guirnalda. Fundó el Círculo Literario, cuyo objetivo era estudiar la historia del país.
A sus 23 años fue nombrado director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Bajo el pedido de Luis José de la Peña, brindó un curso de historia de 30 volúmenes en la Escuela Normal de Profesores, lo que lo inspiró a escribir Lecciones de la Historia Argentina.
En 1876, Nicolás Avellaneda lo nombró rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Años más tarde, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y jefe del Departamento de Escuelas. Gracias a su aporte en la educación, fue electo diputado de Buenos Aires por el partido de la Unión Católica en 1873.
Durante los últimos años de su vida y debido a su estado de salud, decidió mudarse a Paraguay, donde falleció el 17 de septiembre 1894.
150 frases para compartir con los docentes por WhatsApp
- Feliz día a los profesores que hacen de cada clase un viaje inolvidable.
- En este día saludamos a los profesores por su paciencia infinita y dedicación constante.
- Ser profesor significa guiar a otros sin perder de vista el propio aprendizaje.
- Un profesor inspira más que enseñando, motivando a creer en sí mismo.
- Ser profesor en el mundo significa dejar huella en cada generación.
- El rol de los profesores es guiar hacia el conocimiento.
- De los profesores aprendemos a confiar en nuestras capacidades.
- La importancia de los profesores radica en que forman el futuro.
- Gracias a los profesores por regalarnos su paciencia infinita.
- Feliz día del profesor a quienes iluminan con sabiduría cada aula.
- Un buen profesor deja una huella imborrable en la vida de sus alumnos.
- Gracias, profesor, por guiarnos con el corazón y no solo con los libros.
- La enseñanza es la herramienta que cambia el mundo, y ustedes son parte de ese cambio.
- Detrás de cada logro hay un profesor que creyó primero.
- Un profesor abre caminos, pero también inspira a volar más alto.
- Tu paciencia y dedicación nos motivan a mejorar cada día.
- ¡Feliz día, profesores!
- Un profesor enseña con su ejemplo tanto como con sus palabras.
- Los profesores cumplen el rol de inspirar con su ejemplo.
- Feliz día del profesor a quienes convierten la enseñanza en inspiración.
- Gracias a los profesores que creen en cada estudiante.
- De los profesores aprendemos que el esfuerzo abre puertas.
- Ser profesor en el mundo es encender la chispa del conocimiento.
- Los profesores son importantes porque despiertan vocaciones.
- Gracias por sembrar en nosotros amor por el conocimiento y la curiosidad.
- Los mejores profesores nos enseñan a disfrutar del aprendizaje.
- Cada lección tuya nos acerca a cumplir nuestros sueños.
- La pasión de un profesor puede transformar el futuro.
- Un profesor convierte cada clase en una experiencia inolvidable.
- Gracias por marcar la diferencia en cada uno de nosotros.
- Educar es un acto de amor, y ustedes lo practican todos los días.
- Feliz día a los profesores que convierten la enseñanza en un acto de amor.
- Ser profesor significa acompañar a cada estudiante en su camino único de aprendizaje.
- En este día saludamos a los profesores que abren mentes y despiertan pasiones.
- Los profesores son faros que iluminan caminos hacia el conocimiento y la vida.
- Ser profesor en el mundo es sembrar esperanza en cada aula.
- El rol de los profesores es sembrar confianza en sus alumnos.
- Feliz día del profesor a quienes creen en sus alumnos antes que nadie.
- Gracias a los profesores que hacen del aula un espacio de crecimiento.
- De los profesores aprendemos que equivocarse también enseña.
- La importancia de los profesores se refleja en cada logro de sus alumnos. Gracias por confiar en nosotros incluso cuando dudamos de nosotros mismos.
- Un profesor no solo forma estudiantes, también forma personas.
- Una enseñanza dada con vocación perdura para siempre en el corazón.
- Ser profesor es tocar vidas sin tocar físicamente, dejando huellas profundas.
- En este día celebramos a los profesores que enseñan con creatividad y empatía.
- Los profesores inspiran, motivan y acompañan, incluso cuando nadie lo nota.
- Gracias por mostrarnos que aprender puede ser un camino emocionante.
- Un profesor transmite conocimientos y también valores.
- Cada palabra tuya fortalece nuestra confianza y nuestra motivación.
- La enseñanza de un profesor es una herencia que nunca se olvida.
- El verdadero profesor despierta mentes y enciende pasiones.
- Gracias por mostrarnos que el conocimiento abre puertas infinitas.
- Feliz día a los profesores que transforman cada aula en un lugar de inspiración.
- Ser profesor significa aprender y enseñar al mismo tiempo, día tras día.
- En este día saludamos a los profesores que hacen que cada estudiante se sienta importante.
- Los profesores muestran que la educación verdadera no es llenar cabezas, sino abrir corazones.
- Feliz día a los profesores que dejan una marca que ningún examen puede medir.
- Feliz día del profesor a quienes siembran sueños con cada palabra.
- Gracias a los profesores que enseñan con el ejemplo.
- Un profesor es importante porque cambia la vida de quien lo escucha.
- De los profesores aprendemos a respetar y a ser respetados.
- Los profesores ejercen el rol de guardianes del futuro.
- Ser profesor en el mundo es inspirar futuros mejores.
- Los grandes profesores dejan huellas que no se borran con el tiempo.
- Feliz día a quienes con cada lección construyen sueños y futuros.
- Ser profesor es dejar un legado que las generaciones recuerdan sin poder medirlo.
- En este día celebramos a los profesores que enseñan con pasión y amor por lo que hacen.
- Los profesores hacen del aprendizaje una experiencia que va más allá de los libros.
- Ser profesor en el mundo es ser arquitecto de sueños.
- El rol de los profesores es acompañar cada paso en el aprendizaje.
- De los profesores aprendemos que la paciencia da frutos.
- La importancia de los profesores está en la huella que dejan.
- Gracias a los profesores que guían con palabras y con gestos.
- Feliz día del profesor a quienes dejan huellas que duran toda la vida.
- Enseñar es acompañar y guiar con paciencia y dedicación.
- Feliz día a los profesores que creen en nosotros incluso cuando nosotros dudamos.
- Ser profesor es hacer posible que otros descubran lo que aún no saben de sí mismos.
- En este día saludamos a los profesores que convierten los obstáculos en oportunidades de aprendizaje.
- Los profesores no solo transmiten conocimientos, también despiertan vocaciones.
- Gracias por ayudarnos a descubrir lo mejor de nosotros.
- Cada logro personal lleva implícita la enseñanza de un profesor.
- Un profesor siembra esperanza en cada lección.
- Tus enseñanzas son regalos que nos acompañarán siempre.
- La importancia de los profesores está en guiar con sabiduría y paciencia.
- Los profesores dejan huellas invisibles pero eternas en cada alumno.
- Feliz día a los profesores que nos ayudan a descubrir nuestro potencial.
- Ser profesor significa dedicarse a algo que trasciende el aula y el tiempo.
- En este día celebramos a los profesores que transforman simples lecciones en experiencias inolvidables.
- Los profesores enseñan a mirar el mundo con ojos curiosos y corazones abiertos.
- Ser profesor en el mundo significa transformar realidades.
- El rol de los profesores es formar personas, no solo estudiantes.
- Gracias a los profesores que inspiran con su vocación.
- De los profesores aprendemos que cada día trae una lección.
- Feliz día del profesor a quienes transforman dudas en confianza.
- Gracias por transformar nuestras dudas en aprendizajes.
- La grandeza de un profesor se mide por las vidas que inspira y transforma.
- Feliz día a los profesores que nos enseñan a volar con nuestras propias alas.
- Ser profesor es acompañar sin imponer y guiar sin limitar.
- En este día saludamos a los profesores que nos muestran que aprender puede ser divertido.
- Un profesor cambia vidas cada vez que entra a un aula.
- Tu vocación convierte el aula en un lugar de crecimiento.
- Los verdaderos profesores inspiran más allá de las clases.
- Gracias por dar lo mejor de ti en cada enseñanza.
- Feliz día del profesor a quienes dedican su vida a educar con amor.
- Gracias a los profesores que nos enseñan a no rendirnos.
- Son importantes porque transmiten valores además de conocimientos.
- De los profesores aprendemos a soñar sin límites.
- Ser profesor es encender la chispa del saber en quienes todavía no la encuentran.
- Feliz día a quienes nos enseñan que aprender es mucho más que memorizar.
- Un profesor hace que los errores se conviertan en pasos hacia el éxito.
- En este día celebramos a los profesores que transforman dudas en confianza.
- Los profesores cumplen el rol de motivar en los momentos difíciles.
- Ser profesor en el mundo es entregar tiempo y corazón al aprendizaje.
- Una explicación con cariño vale más que mil teorías.
- Un profesor que inspira deja más preguntas que respuestas.
- Ser profesor en el mundo es formar ciudadanos comprometidos.
- El rol de los profesores es transmitir pasión por aprender.
- De los profesores aprendemos a mirar el mundo con curiosidad.
- Ser profesor es acompañar a otros en la aventura de descubrirse a sí mismos.
- Feliz día a los profesores que convierten la curiosidad en conocimiento.
- Los profesores no solo enseñan, también inspiran cambios que duran toda la vida.
- En este día saludamos a los profesores que hacen de cada dificultad una oportunidad de aprendizaje.
- La importancia de los profesores se mide en sueños cumplidos.
- Gracias a los profesores que convierten cada día en aprendizaje.
- Feliz día del profesor a quienes hacen del aula un lugar de esperanza.
- Educar es abrir caminos hacia el futuro de cada alumno.
- Feliz día del profesor a quienes hacen del conocimiento un regalo diario.
- Gracias a los profesores que marcan la diferencia en cada vida.
- Son importantes porque hacen que aprender sea un acto de amor.
- Un buen profesor no solo enseña contenidos, sino también confianza y valores.
- Feliz día a quienes dedican su vida a formar corazones y mentes.
- La verdadera enseñanza de un profesor reside en cómo toca el corazón de sus alumnos.
- Cada palabra de un profesor puede abrir puertas que ni los libros logran abrir.
- En este día celebramos a los profesores que ven a cada estudiante como un universo.
- De los profesores aprendemos que la educación nunca termina.
- Los profesores cumplen el rol más noble: educar con amor.
- Ser profesor en el mundo es la misión más noble de todas.
- Gracias por enseñarnos con el corazón y con el ejemplo.
- Un profesor no solo enseña, también transforma destinos.
- Tus palabras y enseñanzas son semillas de grandes sueños.
- Feliz día a los profesores que siembran sueños en lugar de miedo.
- Los profesores construyen puentes entre el conocimiento y la imaginación de sus alumnos.
- Ser profesor es transformar la curiosidad en pasión por aprender.
- En este día recordamos a los profesores que hacen del aula un lugar de esperanza.
- Feliz día del profesor a quienes nos enseñan a pensar y no solo a repetir.
- Gracias a los profesores que comparten su tiempo y dedicación.
- Los profesores son importantes porque enseñan a pensar libremente.
- De los profesores aprendemos que el conocimiento es poder.
- Los profesores tienen el rol de abrir caminos hacia la sabiduría.
- Ser profesor en el mundo significa dar amor a través de la enseñanza.
