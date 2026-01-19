Efemérides del 19 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 19 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumplen 217 años del nacimiento de Edgar Allan Poe.

Llegó al mundo en la ciudad estadounidense de Boston un día como hoy, pero de 1809. Tomó su último apellido, Poe, de sus padres biológicos, que murieron cuando era un niño, mientras que Allan correspondió a la familia que lo crió —si bien nunca lo adoptaron oficialmente— y con quienes vivió en Richmond, Virginia. Luego de un paso breve por el ejército norteamericano, comenzó a escribir poemas y relatos como un modo de subsistencia. En este aspecto se destacan sus historias de terror, plasmadas en obras memorables como Los Crímenes de la Rue Morgue, El cuervo y El corazón delator, entre otras, que abrieron dicho género al mundo e influyeron sobre autores de todo el planeta y de todas las épocas, como Charles Baudelaire y Julio Cortázar. Su legado fue más duradero que su vida, que estuvo afectada por su complexión enfermiza, la muerte temprana de su esposa y el consumo de alcohol y drogas. Murió abruptamente a los 40 años, dejando una estela de “autor maldito” sobre el escritor que el mundo recuerda en esta fecha.

Retrato de Edgar Allan Poe realizado por el artista iranía Hadi Karimi

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1798 – Nace el filósofo francés Auguste Comte.

1809 – Nace el escritor y poeta estadounidense Edgar Allan Poe.

1839 – Nace el pintor francés Paul Cézanne.

La montaña Sainte-Victoire (detalle), 1888-1890, Paul Cezanne Gentileza Christie's

1851 – Muere el escritor y poeta argentino Esteban Echeverría.

1906 – Muere el político, militar y periodista argentino Bartolomé Mitre. Fue presidente de su país entre 1862 y 1868. En 1870 fundó el diario LA NACION.

1921 – Nace la escritora estadounidense Patricia Highsmith.

1923 – Nace el humorista gráfico argentino Juan Carlos Colombres, más conocido como Landrú.

1926 – Nace el cantante mexicano José Alfredo Jiménez.

1943 – Nace la cantante estadounidense Janis Joplin.

Janis Joplin - Me and Bobby McGee

1946 – Nace el escritor británico Julian Barnes.

1952 – Nace el asesino serial argentino Carlos Robledo Puch.

1964 – Nace el músico y cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

1967 – Nace el actor español Javier Cámara.

1981 – Nace el exfutbolista argentino Luis “Lucho” González.

1984 – Nace la actriz argentina Celeste Cid.

1985 – Nace el cineasta estadounidense Damien Chazelle.

1990 – Muere el líder espiritual indio Osho.

1991 – Muere el actor estadounidense John Russell.

1998 – Muere el músico estadounidense Carl Perkins.