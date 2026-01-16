Día del Alfajor: este es el ranking de los diez más elegidos

Cada 16 de enero se celebra el Día del Alfajor, una fecha dedicada a homenajear a uno de los dulces más representativos de la gastronomía argentina. Con el paso del tiempo, la jornada se instaló con fuerza gracias al impulso de fanáticos, emprendedores y marcas que encontraron en esta efeméride una oportunidad para rendirle tributo al clásico en todas sus versiones. En medio de ese furor y con la aparición constante de nuevas combinaciones, sabores y presentaciones, surge una pregunta inevitable: ¿cuáles son hoy los alfajores más virales y elegidos por el público?

El debate -porque sobre gustos de alfajores no hay nada escrito- se consolidó en redes sociales, ferias y promociones especiales, hasta transformarse en una fecha fija dentro del calendario gastronómico.

Aunque hoy es un emblema bien argentino, el origen del alfajor se remonta a la influencia árabe en la península ibérica. Y fue en Argentina donde la receta evolucionó con el dulce de leche, el chocolate y las tapas suaves hasta convertirse en el clásico que atraviesa generaciones y sigue reinventándose.

Cuáles son los mejores alfajores de la Argentina, según un ranking viral

En redes sociales circulan de manera constante rankings que buscan consagrar a los alfajores más destacados del país y, en esta oportunidad, el influencer @soymatisosa compartió en su cuenta de Instagram su propia selección con los que, a su criterio, son los mejores de la Argentina, una publicación que rápidamente despertó interés y generó debate.

Capitán del Espacio triple : uno de los grandes favoritos en redes sociales, se quedó con el primer puesto del ranking.

: uno de los grandes favoritos en redes sociales, se quedó con el primer puesto del ranking. Guaymallén triple de chocolate : el clásico logró el segundo lugar gracias a su sabor intenso y su popularidad.

: el clásico logró el segundo lugar gracias a su sabor intenso y su popularidad. Jorgito clásico de chocolate : relleno con dulce de leche fue ubicado en el tercer puesto por su equilibrio y tradición.

: relleno con dulce de leche fue ubicado en el tercer puesto por su equilibrio y tradición. Bon o Bon triple : con su combinación característica de chocolate y relleno cremoso, alcanzó el cuarto lugar.

: con su combinación característica de chocolate y relleno cremoso, alcanzó el cuarto lugar. Fantoche triple : otro clásico con abundante dulce de leche que quedó en la quinta posición.

: otro clásico con abundante dulce de leche que quedó en la quinta posición. Blanco y Negro triple : con relleno de dulce de leche y crema, se ubicó en el sexto puesto.

: con relleno de dulce de leche y crema, se ubicó en el sexto puesto. Jorgelín triple : fue elegido para el séptimo lugar dentro del ranking.

: fue elegido para el séptimo lugar dentro del ranking. Milka mousse de chocolate : se ubicó en el octavo puesto gracias a su relleno suave y su perfil más intenso.

: se ubicó en el octavo puesto gracias a su relleno suave y su perfil más intenso. Oreo bañado en chocolate : ocupó el noveno lugar entre los seleccionados.

: ocupó el noveno lugar entre los seleccionados. Gula: destacado por su abundante relleno de dulce de leche, cerró el top 10 en el décimo puesto.