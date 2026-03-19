Efemérides del 19 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el Día Mundial del Artesano, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 19 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Mundial del Artesano.
Esta celebración laica destaca una de las artes más antiguas que conoce el ser humano. La elección de la fecha tiene su origen de la fiesta litúrgica de San José, padre de Jesús. Se dedicaba a la carpintería, por lo que se celebra este día en su honor.
La palabra artesanía significa “arte con las manos”. Por lo tanto, este rubro está formado por todas aquellas obras, alimentos, trabajos o servicios en los que no existe la intervención de maquinaria o esta es mínima. Algunas de las profesiones o disciplinas que son consideradas como artesanales son el bordado, alfarería, tejido, carpintería, herrería, talabartería y panadería.
Efemérides del 19 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1738 – Nace Tupac Amaru II, líder indígena de la revolución americana contra España.
- 1851 – Nace Roque Sáenz Peña, ideólogo de la ley de voto secreto y obligatorio en la Argentina.
- 1866 – Un huracán ocasiona grandes estragos en la ciudad y el puerto de Buenos Aires.
- 1882 – Colocación de la primera piedra del templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, obra cumbre del arquitecto Gaudí
- 1905 - Se funda el Club Atlético Belgrano de Córdoba, en honor al prócer argentino.
- 1922 – Colocación de la primera piedra de la plaza de toros de Madrid.
- 1931 – Se legaliza el juego en el Estado de Nevada, Estados Unidos.
- 1941 – Nace Bruno Gelber, concertista de piano argentino.
- 1947 - Nace la actriz estadounidense Glenn Close.
- 1955 – Nace Bruce Willis, actor estadounidense.
- 1962 - El músico y poeta estadounidense Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) publica su primer álbum homónimo.
- 1982 – Nace Eduardo Saverín, empresario brasileño, cofundador de Facebook.
- 1995 - Se produce el regreso de Michael Jordan a los Chicago Bulls de la NBA.
- 2008 – Muere Arthur C. Clarke, escritor británico de ciencia ficción.
- 2011 – Muere Argentino Luna, cantautor argentino.
- 2018 – Muere Sudán, el último rinoceronte blanco macho del norte que quedaba en el mundo.
- 2022 - Muere el jugador de rugby Federico Martín Aramburú.
- Se celebra el Día Internacional del Artesano.
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