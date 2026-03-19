Las efemérides del 19 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Mundial del Artesano.

Esta celebración laica destaca una de las artes más antiguas que conoce el ser humano. La elección de la fecha tiene su origen de la fiesta litúrgica de San José, padre de Jesús. Se dedicaba a la carpintería, por lo que se celebra este día en su honor.

La palabra artesanía significa “arte con las manos”. Por lo tanto, este rubro está formado por todas aquellas obras, alimentos, trabajos o servicios en los que no existe la intervención de maquinaria o esta es mínima. Algunas de las profesiones o disciplinas que son consideradas como artesanales son el bordado, alfarería, tejido, carpintería, herrería, talabartería y panadería.

La artesanía celebra su Día Mundial todos los 19 de marzo

Efemérides del 19 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1738 – Nace Tupac Amaru II, líder indígena de la revolución americana contra España.

1851 – Nace Roque Sáenz Peña, ideólogo de la ley de voto secreto y obligatorio en la Argentina.

1866 – Un huracán ocasiona grandes estragos en la ciudad y el puerto de Buenos Aires.

1882 – Colocación de la primera piedra del templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, obra cumbre del arquitecto Gaudí

1905 - Se funda el Club Atlético Belgrano de Córdoba, en honor al prócer argentino.

1922 – Colocación de la primera piedra de la plaza de toros de Madrid.

1931 – Se legaliza el juego en el Estado de Nevada, Estados Unidos.

1941 – Nace Bruno Gelber, concertista de piano argentino.

1947 - Nace la actriz estadounidense Glenn Close.

1955 – Nace Bruce Willis, actor estadounidense.

1962 - El músico y poeta estadounidense Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) publica su primer álbum homónimo.