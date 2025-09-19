Efemérides del 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes 19 de septiembre es el Día del Chamamé en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 19 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra un nuevo Día del Chamamé en la Argentina.
La fecha toma el día del fallecimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, destacado bandoneonista y acordeonista que aportó muchos clásicos a este tipo de música, nacido en 1928 y fallecido un día como hoy, pero de 1974. Inmortalizado en la mayoría de sus discos como Tránsito cocomarola y su conjunto, dejó tras de sí más de 300 composiciones, entre las que se cuentan su icónica canción “Kilómetro 11″ y otras como “Puente Pexoa”, “Retorno”, “Por tu cariño” y “Mírame”, todos clásicos del chamamé.
El género al cual Cocomarola dedicó la vida es oriundo del nordeste argentino y en especial de la provincia de Corrientes, en cuya capital homónima se celebra cada año la fiesta nacional del Chamamé, declarado patrimonio cultural de nuestro país, así como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
- 1854 – Nace Florentino Ameghino, notable paleontólogo.
- 1893 – Nueva Zelanda se convierte en el primer país en otorgar a todas las mujeres el derecho al voto.
- 1928 – Nace Adam West, actor que personificó a Batman en la serie televisiva.
- 1928 – Walt Disney estrena el cortometraje Steam Boat Willie, primera película sonora de dibujos animados, con Mickey Mouse de protagonista.
- 1948 – Nace el actor británico Jeremy Irons.
- 1955 – Tras la renuncia del general Juan Domingo Perón, se forma una Junta Militar que establece el estado de sitio.
- 1968 – Muere John William Cooke, líder del ala izquierda del peronismo.
- 1974 – Nace Jimmy Fallon, actor y presentador estadounidense.
- 1983 - Muere Ángel Amadeo Labruna, exfutbolista y máximo goleador e ídolo de River.
- 2006 – El expolicía argentino Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua al ser encontrado culpable del delito de genocidio.
- 2017 – Terremoto en la ciudad de México deja 370 muertos y 7289 heridos. Ocurrió el mismo día que se llevaba a cabo un simulacro por el 32º aniversario del sismo sucedido en 1985.
- 2022 - Se lleva a cabo el funeral de la reina Isabel II de Reino Unido.
- Se celebra el Día del Chamamé en la Argentina.
- Se celebra el Día del Instrumentador Quirúrgico en la Argentina.
- Se celebra el Día del Preceptor en la Argentina.
