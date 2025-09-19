Las efemérides del 19 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra un nuevo Día del Chamamé en la Argentina.

La fecha toma el día del fallecimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, destacado bandoneonista y acordeonista que aportó muchos clásicos a este tipo de música, nacido en 1928 y fallecido un día como hoy, pero de 1974. Inmortalizado en la mayoría de sus discos como Tránsito cocomarola y su conjunto, dejó tras de sí más de 300 composiciones, entre las que se cuentan su icónica canción “Kilómetro 11″ y otras como “Puente Pexoa”, “Retorno”, “Por tu cariño” y “Mírame”, todos clásicos del chamamé.

El género al cual Cocomarola dedicó la vida es oriundo del nordeste argentino y en especial de la provincia de Corrientes, en cuya capital homónima se celebra cada año la fiesta nacional del Chamamé, declarado patrimonio cultural de nuestro país, así como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Efemérides del 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1854 – Nace Florentino Ameghino, notable paleontólogo.

1893 – Nueva Zelanda se convierte en el primer país en otorgar a todas las mujeres el derecho al voto.

1928 – Nace Adam West , actor que personificó a Batman en la serie televisiva.

1928 – Walt Disney estrena el cortometraje Steam Boat Willie, primera película sonora de dibujos animados, con Mickey Mouse de protagonista.

1948 – Nace el actor británico Jeremy Irons.

1955 – Tras la renuncia del general Juan Domingo Perón, se forma una Junta Militar que establece el estado de sitio.

1968 – Muere John William Cooke, líder del ala izquierda del peronismo.

1974 – Nace Jimmy Fallon, actor y presentador estadounidense.

actor y presentador estadounidense. 1983 - Muere Ángel Amadeo Labruna, exfutbolista y máximo goleador e ídolo de River.