Efemérides del 20 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 20 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebran 17 años de la asunción de Barack Obama como presidente de Estados Unidos.

Este significativo hecho en la historia electoral de la potencia norteamericana no solo significó el regreso del partido demócrata a la Casa Blanca luego de dos mandatos de George W. Bush, sino que también se trató del primer y hasta ahora único afroamericano en acceder a dicho cargo. Obama se había impuesto en las elecciones del año anterior al candidato republicano John McCain, a quien superó con el 52,93 por ciento de los votos populares y su certificación posterior por 270 votos del Colegio Electoral.

Como es tradición en ese país, la ceremonia se realizó en la capital, Washington D.C. El dirigente nacido en Hawaii juró sobre la constitución en las escalinatas del Congreso, rodeado por políticos de todo el país y acompañado de cerca por su esposa Michelle y sus hijas Malia y Sasha. Cuatro años después, Obama fue refrendado para un segundo mandato, que concluyó en enero de 2017, cuando le pasó el mando a Donald Trump, quien estuvo en la presidencia hasta 2020 y en 2024 fue reelecto, por lo que en la actualidad es el mandatario del país norteamericano.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1876 – El perito Francisco Pascasio Moreno llega al lago Nahuel Huapi e iza por primera vez la bandera argentina allí

1920 – Nace el cineasta italiano Federico Fellini, responsable de obras como La Dolce Vita, E La Nave Va y Amarcord.

1927 – Nace el locutor y empresario argentino Alejandro Argentino Saúl, más conocido como Alejandro Romay.

1933 – Nace el actor y cineasta argentino Emilio Alfaro.

1946 – Nace el cineasta y productor estadounidense David Lynch. Dirigió películas como Eraserhead, Terciopelo Azul y la serie Twin Peaks.

1952 – Nace el músico y cantante estadounidense Paul Stanley, integrante de Kiss.

1958 – Nace el actor Lorenzo Lamas.

1983 – Muere el exfutbolista brasilero Mané Garrincha. Con la selección de su país fue campeón del mundo en 1958 y 1962.

1993 – Muere la actriz y bailarina estadounidense Audrey Kathleen Ruston, más conocida como Audrey Hepburn. Entre otras películas, protagonizó Breakfast at Tiffany’s (1961)

2012 – Muere la cantante estadounidense Etta James.