San Mario y sus compañeros mártires: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Mario, Santa Marta, San Audifax y San Ábaco, también conocidos como los compañeros mártires, se conmemora cada 19 de enero. Se trata de una familia persa que sufrió el martirio por su devoción cristiana, su ayuda a quienes eran perseguidos y entrega a Dios. Son para muchos fieles, un ejemplo de unidad familiar, espíritu sagrado y solidaridad.

La historia de San Mario y sus compañeros mártires

San Mario y su esposa Santa Marta pertenecían a la nobleza persa y tuvieron a sus dos hijos, San Audifax y San Ábaco. Durante el año 270 la familia emprendió un viaje para peregrinar a los santos mártires del catolicismo. Llegaron a Roma, ciudad que se encontraba bajo el gobierno del emperador Claudio II, donde se involucraron en obras de misericordia y solidaridad. Sin embargo, este territorio sufría intensas persecuciones contra los cristianos, quienes se veían obligados por el poder a adorar los dioses paganos o rendir culto al emperador. Quienes se oponían eran considerados como traidores del Estado y sometidos a diferentes castigos, torturas e incluso pena de muerte.

San Mario y compañeros mártires: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

Mario, Marta, Audifax y Ábaco ayudaban a los creyentes perseguidos y brindaban un entierro digno a los mártires, lo que causó una gran conmoción en los fieles por su sentido de piedad y un rechazo para las autoridades. Se cree que durante estos años, lograron dar sepulcro a más de 260 personas, con la ayuda de un sacerdote. De esta manera, el emperador ordenó su captura y fueron enjuiciados ante Musciano, quien intentó persuadirlos para que renunciaran a su fe cristiana.

Ante la negación de la familia, el tribunal dictó torturas y pena de muerte como su sentencia. De acuerdo a los registros bíblicos, Mario y sus hijos fueron decapitados en un lugar llamado Nymphae Catabassi, en las cercanías de Roma y sus cuerpos fueron quemados. Marta por su parte, fue arrojada a un pozo y abandonada hasta su fallecimiento.

San Mario, Santa Marta, San Audifax y San Ábaco no tuvieron un proceso de canonización como el que se realiza en la actualidad. En ese entonces, la Iglesia consideraba a muchos de sus mártires como santos. Existen ciertos relatos que asocian a San Mario con milagros, especialmente relacionados con la protección de las familias. Su historia simboliza la unión familiar, la fidelidad espiritual y devoción por la fe cristiana. A pesar de las presiones, torturas y adversidades, la familia encontró en la fe un propósito de vida y su cercanía inquebrantable el motor para enfrentar las peores consecuencias.

La Semana Santa conmemora los eventos centrales de la fe cristiana: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo (Pexels/Alem Sánchez)

Oración a San Mario, Santa Marta, San Audifax y San Ábaco

La siguiente oración sirve para pedirle una gracia a San Mario, Santa Marta, San Audifax y San Ábaco:

Santos padres Mario y Marta, santos hijos Audifax y Abaco

Los invoco con el permiso del creador del universo para que auxilien mi destino de malos procederes

Y siempre envíen su luz celestial a mi alma, a mi casa, a mi trabajo.

Siempre protejan todos mis senderos hasta el día de mi muerte para encontrarme con la luz amorosa del creador.

Santos Mártires: Mario, Marta, Audifax y Abaco

Ejemplo de familias cristianas

Rueguen e intercedan por nosotros y nuestras familias.

Amén.