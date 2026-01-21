Efemérides del 21 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 21 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que se celebra el Día Internacional del Abrazo.

Se trata de una fecha que tiene como propuesta expresar los sentimientos a través de este gesto tan humano. La idea de celebrarlo fue de Kevin Zaborney, un pastor licenciado en psicología que trataba con delincuentes juveniles. A través de su labor, descubrió la importancia de este gesto a la hora de vincularse con otros. Apodado “el Embajador de los Abrazos”, este hombre consiguió que en 1986 la fecha ―que fue elegida por estar entre Navidad y el Día de los Enamorados― fuera incluida en los calendarios de eventos Chase y, desde entonces, se celebra en Estados Unidos. Hoy en día, Zaborney sigue impulsando esta festividad, que tiene un alcance internacional y sigue expandiéndose a distintas naciones.

El 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo fizkes - Shutterstock

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1506 – Se funda de forma oficial la Guardia Suiza, el cuerpo militar responsable de la seguridad del Vaticano.

1793 – Muere el rey francés Luis XVI. Es ejecutado en el marco de la Revolución Francesa.

1893 – Se patenta la fórmula de la Coca-Cola.

1896 – En la Argentina se funda el Club Atlético Banfield.

1905 – Nace el diseñador de moda francés Christian Dior.

1923 – Nace la actriz, cantante y bailarina española Lola Flores.

1923 – Nace el actor argentino Alberto de Mendoza.

1924 – Nace el actor y cómico británico Benny Hill.

1924 – Muere el político y revolucionario ruso Vladímir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin.

1938 – Muere el cineasta e ilusionista francés Georges Méliès.

1941 – Nace el cantante, compositor y director de orquesta español Plácido Domingo.

1950 – Muere el escritor británico George Orwell.

1957 – Nace el político y dirigente argentino Luis D’Elía.

1959 – Muere el cineasta estadounidense Cecil B. DeMille.

1974 – Nace la actriz argentina Malena Alterio.

1980 – El escritor argentino Jorge Luis Borges recibe en España el Premio Miguel de Cervantes.

1981 – Nace el cantante y compositor brasilero Michel Teló.