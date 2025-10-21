Las efemérides del 21 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía.

Se trata de una iniciativa originada en el Foro Energético Mundial (World Energy Forum), que se celebró por primera vez en la inauguración de este encuentro del 2012 que tuvo lugar en Dubai. Al tratarse de una fecha asociada con los principales desafíos que enfrenta la humanidad en términos del uso de los recursos y cómo estos afectan fenómenos como el cambio climático, la fecha ganó el respaldo de una gran cantidad de países.

Qué es el consumo de energía fantasma y cómo evitarlo

Esta festividad convoca tanto a gobiernos como a ciudadanos a tomar medidas de responsabilidad ambiental que garanticen un acceso equitativo a la energía para el año 2030, año puesto como punto de referencia para la revisión de la transición hacia energías renovables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por eso, esta efeméride también destaca la importancia de la utilización de energías accesibles, sostenibles y fiables para la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, como una manera de apaciguar los efectos del calentamiento global en el planeta y la vida de los seres que lo pueblan.

Efemérides del 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1833 – Nace el prestigioso inventor Alfred Bernhard Nobel.

1886 – Muere el escritor argentino José Hernández , también reconocido periodista y legislador, autor del Martín Fierro.

1917 – Nace el trompetista estadounidense Dizzy Gillespie, creador del jazz moderno.

1920 – Nace la cantante estadounidense de origen cubano Celia Cruz.

La vida es un carnaval - Celia Cruz

1921 – Se funda el Radio Club Argentino.

1956 – Nace Carrie Fisher, actriz estadounidense.

1969 – Muere el escritor estadounidense Jack Kerouac.

1971 – El poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura.

1977 – Nace la actriz argentina Julieta Cardinali.

1980 – Nace Kim Kardashian , empresaria, actriz y modelo estadounidense.

1982 – El escritor colombiano Gabriel García Márquez obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1984 – Muere Francois Truffaut, cineasta francés.

1989 – Un Boeing 727-200, de la compañía hondureña Tan-Sasha, se estrella en una zona montañosa al sur de Tegucigalpa. Mueren 132 personas.

2015 – Se celebra el Back to the Future Day, inspirado en el año de la película Volver al Futuro II.