Las efemérides del 22 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se celebra el Día Internacional Sin Automóvil.

La fecha surgió como un esfuerzo por resaltar la importancia ambiental de utilizar vías alternativas de transporte al automóvil, responsable de emisiones de gases como el dióxido de carbono. En el conjunto de los cientos de millones de vehículos que existen en el mundo, estos empeoran el efecto invernadero, el cual tiene implicancias sobre el cambio climático del planeta.

La efeméride surgió en el año 1973, cuando un bloqueo en la exportación de crudo de petróleo por parte de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) a las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur (1973) llevó al encarecimiento del combustible y subrayó la importancia de otras maneras de transportarse.

La combustión de los automóviles genera gases que dañan la atmósfera y favorecen el aumento de las temperaturas en el mundo ricardo-pristupluk-11511

Efemérides del 22 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1863 – El presidente estadounidense Lincoln pronuncia su discurso de Emancipación.

1868 – Nace el médico e investigador argentino Luis Agote .

. 1957 – Nace el músico, escritor y actor australiano Nick Cave.

1957 – Nace el activista LGBTQ+ argentino Carlos Jáuregui.

1958 – Nace el tenor italiano Andrea Bocelli, famoso por su popular interpretación de la canción “Vivo per lei”.

1958 – Nace la cantante Joan Jett.