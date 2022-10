Efemérides del 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 23 de octubre listan una serie de nacimientos, muertes y otros eventos que ocurrieron un día como este y tienen un lugar en la historia argentina o universal. En este sentido, la música argentina festeja hoy el cumpleaños de uno de sus máximos referentes de todos los tiempos: Charly García, quien nació como Carlos Alberto García en Buenos Aires.

El músico, que celebra sus 71 años, tiene una extensa trayectoria que es también la de buena parte del rock nacional, al que influyó como una joven estrella pop desde Sui Generis, luego como una referencia del rock progresivo con La Máquina de Hacer Pájaros y otra vez con la consagración total en los años 80 como el compositor principal de Serú Girán.

Además, García tiene una carrera solista que aportó algunas de sus canciones más emblemáticas en discos inseparables de la cultura argentina como Yendo de la Cama al Living, Clicks Modernos y Say No More. Su último cumpleaños produjo un festejo masivo que le recordó, en su 70 aniversario, de qué manera su música se mantiene vigente y conecta generaciones como la de pocos referentes vivos.

También en este día del año 1951 nació en La Plata Federico Moura, otro referente del rock nacional que refrescó el panorama musical de la vuelta a la democracia como cantante y principal letrista del grupo Virus. El autor de temas como “Luna de Miel en la Mano”, “Amor Descartable” y “Hay que Salir del Agujero Interior” tuvo una brillante pero fugaz carrera en la que buscó destrabar los prejuicios existentes en la sociedad sobre la libertad sexual con canciones que combinaban la poesía con lo bailable, aspecto que tampoco descuidaba sobre el escenario.

De su obra junto a Virus, que se mantiene activo con sus hermanos Julio, Marcelo y el también miembro fundador Mario Serra, quedan los seis primeros discos de la banda: Wadu-Wadu (1981), Recrudece (1982), Agujero interior (1983), Relax (1984), Locura (1985) y Superficies de placer (1987).

Mientras grababa junto a Virus este último álbum en Rio de Janeiro, Moura fue diagnosticado con VIH, en un momento donde no existían tratamientos seguros para la enfermedad. El disco fue terminado y el cantante decidió cerrar su carrera en vivo. Se despidió de los escenarios el 21 de mayo de 1988 con un último concierto en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores. Siete meses después, murió en su casa de San Telmo.

Todo esto y más, en las efemérides del 23 de octubre

1491 – Nace el militar y religioso español Ignacio de Loyola.

1817 – Nace el gramático y pedagogo francés Pierre Larousse.

1868 – Muere Mariquita Sánchez de Thompson. En su hogar se entonaron por primera vez las estrofas de la Marcha Patriótica, actualmente conocida como Himno Nacional Argentino.

1919 – Nace en Polonia el actor argentino Max Berliner.

1936 – Nace el cineasta estadounidense Philip Kaufman.

1940 – Nace el exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Con la selección de su país fue tres veces campeón del mundo.

1943 – Nace el periodista e historiador argentino Carlos Ulanovsky.

1947 – El médico, farmacéutico y académico argentino Bernardo Houssay gana el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Es el primer latinoamericano en recibir un Nobel de Medicina.

1949 – Nace el actor argentino Oscar Martínez.

1951 – Nace el músico y compositor argentino Charly García, líder de bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

1951 – Nace el músico y cantante argentino Federico Moura, líder de Virus.

1954 – Nace el cineasta taiwanés Ang Lee.

1959 – Nace el cineasta estadounidense Sam Raimi.

1960 – Nace el actor y humorista argentino Gabriel “el Puma” Goity.

1976 – Nace el actor canadiense Ryan Reynolds.

1986 – Nace la actriz británica Emilia Clarke.

1992 – Nace el futbolista español Álvaro Morata.

2011 – La dirigente peronista Cristina Fernández es reelecta como presidenta de la Nación al reunir el 54,11 por ciento de los votos frente al 16,81 por ciento en favor de Hermes Binner, candidato del Frente Amplio Progresista.

Se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.

Se celebra el Día Internacional del Leopardo de las Nieves.

Se celebra el Día Internacional del Síndrome de Kabuki.

LA NACION