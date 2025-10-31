“Trick or Treat” en Nueva York: el horario para pedir dulces este viernes de Halloween

Llegó la noche de Halloween, y con ella, miles de niños en Nueva York salen a las calles a disfrutar del tradicional “Trick or Treat” o “dulce o truco”. Para garantizar una jornada segura, varios condados del estado han publicado sus horarios oficiales para pedir dulces el 31 de octubre.

Cuáles son los horarios para pedir dulces en el oeste de Nueva York durante Halloween

En la Gran Manzana, los niños suelen comenzar a pedir dulces entre las 16.00 hs y las 20.00 hs, de acuerdo con las recomendaciones de la policía local.

En el área de Nueva York se encuentran tres ciudades de las más seguras para pedir dulces en Halloween (Freepik/rawpixel.com)

De acuerdo con WBKW, en el lado oeste de Nueva York, los diversos condados ya establecieron horarios para el Trick or Treat de este año:

Buffalo: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs Batavia: 17.30 hs a 21.00 hs

17.30 hs a 21.00 hs Cheektowaga: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs Clarence: 17.00 hs a 20.00 hs

17.00 hs a 20.00 hs Depew: 18.00 hs a 20.30 hs

18.00 hs a 20.30 hs Dunkirk: 16.00 hs a 19.00 hs

16.00 hs a 19.00 hs East Aurora: 17.00 hs a 20.00 hs

17.00 hs a 20.00 hs Eden: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs Grand Island: 17.00 hs a 20.00 hs

17.00 hs a 20.00 hs Hamburg: 17.30 hs a 20.00 hs

17.30 hs a 20.00 hs Jamestown: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs Kenmore: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs Lancaster: 18.00 hs a 20.30 hs

18.00 hs a 20.30 hs Lockport: 16.00 hs a 19.00 hs

16.00 hs a 19.00 hs Niagara Falls: 16.00 hs a 19.00 hs

16.00 hs a 19.00 hs North Tonawanda: 17.00 hs a 20.00 hs

17.00 hs a 20.00 hs Orchard Park: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs City of Tonawanda: 17.30 hs a 20.30 hs

17.30 hs a 20.30 hs Town of Tonawanda: 17.30 hs a 20.00 hs

17.30 hs a 20.00 hs West Seneca: 18.00 hs a 20.00 hs

18.00 hs a 20.00 hs Williamsville: 18.00 hs a 20.00 hs

Horarios para Trick or Treat en la región capital de Nueva York

De acuerdo con News 10, los municipios de la región capital de Nueva York también anunciaron sus horarios oficiales para pedir dulces, e incluso algunos impusieron toques de queda.

Halloween es una celebración de origen pagano (Pexels/Aleksandar Cvetanovic)

Town of Rotterdam: 16.00 hs a 20.00 hs

16.00 hs a 20.00 hs City of Schenectady: 15.00 hs a 20.00 hs

15.00 hs a 20.00 hs Scotia: 16.00 hs a 20.00 hs

16.00 hs a 20.00 hs Glenville: 16.00 hs a 20.00 hs

16.00 hs a 20.00 hs Village of Amsterdam: 18.00 hs a 19.30 hs

18.00 hs a 19.30 hs City of Amsterdam: 16.00 hs a 20.00 hs

16.00 hs a 20.00 hs Canajoharie: 17.00 hs a 18.30 hs

17.00 hs a 18.30 hs Fonda: 16.00 hs a 20.00 hs

16.00 hs a 20.00 hs Fort Plain: 17.30 hs a 19.30 hs

17.30 hs a 19.30 hs Fultonville: 17.00 hs a 19.00 hs

17.00 hs a 19.00 hs Hagaman: 17.30 hs a 19.30 hs

17.30 hs a 19.30 hs Palatine Bridge: 17.00 hs a 18.30 hs

17.00 hs a 18.30 hs St. Johnsville: 17.00 hs a 19.00 hs

17.00 hs a 19.00 hs Gloversville: 16.00 hs a 20.00 hs

16.00 hs a 20.00 hs Pittsfield (Massachusetts): 17.30 hs a 19.00 hs

Las autoridades locales pidieron a los padres retirar a los niños de las calles antes de las 20.00 hs y apagar las luces de los porches como señal de que ya terminó la actividad.

Toque de queda en Nueva York para Halloween 2025

Según el medio, se estableció un toque de queda para menores de 18 años, que prohíbe permanecer en la vía pública entre las 22.00 hs y las 6.00 hs los días 30 y 31 de octubre. Municipios como Scotia y Glenville adoptaron medidas similares, tras incidentes ocurridos en años anteriores con grupos de jóvenes mayores.

Pedir dulces en Halloween es una tradición arraigada en Estados Unidos (Unsplash)

Además, el cuerpo de bomberos de Schenectady anunció que cuatro de sus estaciones ofrecerán espacios seguros para pedir dulces, una iniciativa pensada para que los niños puedan disfrutar de Halloween en un entorno protegido.