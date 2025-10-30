Halloween o Noche de Brujas: cómo se dice en la Argentina

Este viernes 31 de octubre se celebra Halloween o Noche de Brujas, y este segundo término es el más usado en español y por el que se conoce a la tradicional festividad en la Argentina.

Cada 31 de octubre se celebra la Noche de Brujas en la Argentina

En los últimos años, esta festividad cobró relevancia en el país, dado que niños y adolescentes lo celebran con disfraces, reuniones alusivas y la clásica recaudación de golosinas entre amigos o vecinos en la noche del 31 de octubre.

Cómo se dice en la Argentina: Halloween o Noche de Brujas

Si bien se puede usar tanto Halloween como Noche de Brujas, para definir a la celebración del final de octubre, el término “Noche de Brujas” es más apropiado en la Argentina, ya que corresponde a la traducción y es el nombre popular en español para esta celebración.

Halloween es el nombre más común a nivel internacional y proviene del inglés “All Hallows’ Eve” (la víspera del Día de Todos los Santos), ya que que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.

Halloween o Noche de Brujas tiene una estética particular, relacionada con los espíritus y fantasmas. Utiliza elementos del terror, el mundo fantástico y los combina con ciertos íconos de la cultura otoñal del hemisferio norte, como las calabazas.

La celebración la Noche de Brujas en el país

Claves para celebrar la Noche de Brujas en la Argentina