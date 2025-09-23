Las efemérides del 23 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad.

La fecha busca exaltar a este colectivo que integra a las personas que se sienten atraídas por personas del género masculino y femenino con un día alusivo. La jornada surgió en 1998, por iniciativa de Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilbur, tres militantes por los derechos de las personas bi. Además de haber creado la fecha, los tres son referentes del movimiento: Wendy Curry fue la presidenta de Binet USA, una ONG que nuclea a distintas organizaciones bi, mientras que Page diseñó la bandera del orgullo bisexual, y Gigi Raven ganó en 1999 el premio Globe del Instituto Americano de la Bisexualidad por su destacado servicio a la comunidad.

La bandera que identifica al colectivo bisexual fue diseñada por Michael Page, uno de los impulsores del Día Internacional de la Bisexualidad

En aquel entonces eligieron la fecha por ser el mes del cumpleaños del cantante Freddie Mercury ―se identificaba como bisexual― y el cumpleaños de Gigi. Así, el primer Día Internacional de la Bisexualidad se celebró en la Conferencia Internacional de la Asociación Gay y Lesbiana en Johannesburgo, Sudáfrica, y en la ciudad estadounidense de Boston, Massachusetts, un 23 de septiembre de 1999.

Efemérides del 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1778 – Nace el prócer argentino Mariano Moreno.

1811 – Se establece el Primer Triunvirato, cuyo Poder Ejecutivo era netamente porteño.

1850 – Muere José Gervasio de Artigas, prócer de la independencia en el Río de la Plata.

1920 – Nace el actor y animador estadounidense Mickey Rooney, profesional del cine, la televisión y el teatro.

1926 – Nace John Coltrane, saxofonista.

1930 – Nace el cantante y pianista Ray Charles.

1939 – Muere Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, en Londres.

1939 – Nace el conductor argentino de radio y televisión Raúl Portal.

1943 – Nace el cantante español Julio Iglesias.

1949 – Nace el músico Bruce Springsteen.