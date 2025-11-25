Las efemérides del 25 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona.

Uno de los mayores ídolos futbolísticos de la Argentina, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, en el barrio San Andrés de la localidad de Dique Luján, dentro del partido de Tigre, donde se recuperaba de una operación por un hematoma subdural que lo había tenido ocho días internado. A raíz de distintos hechos que se conocieron de los últimos días en la vida del 10, se acusó a su equipo médico de haberlo descuidado y generar las condiciones para su muerte. Por eso, fueron imputados el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Este 25 de noviembre se cumplen cuarto años de la muerte de Diego Armando Maradona (AP Foto/Natacha Pisarenko, ARCHIVO)

Efemérides del 25 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1562 – Nace el poeta y dramaturgo español Lope de Vega .

1881 – Nace en Italia Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido como Juan XXIII . Fue Papa de la Iglesia Católica entre 1958 y 1963.

1885 – Muere el abogado y político argentino Nicolás Avellaneda. Fue Presidente de la Nación entre 1874 y 1880.

1914 – Nace el beisbolista estadounidense Joe DiMaggio.

1915 – Nace el militar y dictador chileno Augusto Pinochet.

1920 – Nace el actor mexicano Ricardo Montalbán.

1971 – Nace la actriz estadounidense Christina Applegate .

1974 – Muere el músico británico Nick Drake.

1977 – Nace el extenista argentino Guillermo Cañas.

1981 – Nace el exfutbolista y director técnico español Xabi Alonso. Con la selección de su país fue campeón del mundo en 2010.

1985 – Muere la escritora italiana Elsa Morante.

2005 – Muere el exfutbolista británico George Best .

. 2007 – Muere el actor argentino Enzo Viena.

2013 – Muere el empresario y mediático argentino Ricardo Fort.

2016 – Muere el revolucionario cubano Fidel Castro .

. 2020 – Muere Diego Armando Maradona.