Día del Dibujante en la Argentina: por qué se celebra hoy y 10 artistas nacionales para recordar

El Día del Dibujante en la Argentina se conmemora cada 10 de noviembre en recuerdo de Alberto Breccia, uno de los grandes maestros del dibujo y la historieta del país. La jornada tiene como objetivo reconocer el aporte artístico y cultural de estas obras en la identidad nacional.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Dibujante en la Argentina?

Alberto Breccia nació el 15 de abril de 1919, en Montevideo, Uruguay. Desarrolló su carrera artística en la Argentina, donde se consagró como una figura central del dibujo. Dentro de su repertorio se destaca su participación en la creación gráfica de obras como Mort Cinder y El Eternauta, en colaboración con Héctor Germán Oesterheld.

Alberto Breccia

10 dibujantes nacionales para recordar

El dibujo argentino posee una amplia cantidad de formatos, artistas y piezas que se expresan a través del humor gráfico, la ilustración editorial, la animación, la historieta y o las artes visuales contemporáneas. A continuación, algunos de los dibujantes argentinos más importantes de la historia.

Dante Quinterno

Es sin dudas una de las figuras más influyentes del humor gráfico y la historieta argentina, creador de personajes como Patoruzú, Isidoro Cañones y Upa. Su estilo dinámico combina la cultura argentina con la crítica social y la comedia.

El cacique Patoruzú, en la década del 30 Copyright by Dante Raul Quinterno bajo licencia de Los Tehuelches S.A en el Catálogo A todo Paturuzú, cento de Historieta de la biblioteca Nacional

Quino

El creador de Mafalda es uno de los mayores referentes del dibujo argentino. Sus obras presentan el pensamiento crítico, el humor y la sensibilidad social a través de personajes entrañables que trascienden generaciones.

Homenaje a Mafalda

Carlos Nine

El dibujante, escultor, pintor e ilustrador es reconocido por su estética onírica que fusiona el humor, erotismo y la fantasía, creando obras que desafiaban la realidad y generaban un impacto visual.

Fantagas por Carlos Nine

Martha Barnes

Fue una de las primeras mujeres en dibujar historietas en el país, en un campo liderado por hombres. Dibujó personajes femeninos expresivos y animales estilizados, con un trazo notorio y dinámico.

Martha Barnes, una de las primeras humoristas del país

Luis Scafati

Sus primeros pasos en el arte fueron a través del dibujo y el humor gráfico, para luego desarrollarse como grabador e ilustrador. Trabajó en reinterpretaciones de clásicos literarios como El Quijote o Drácula.

Poe, retratado por Luis Scafati Luis Scafati

Carlos Alonso

Este artista pertenece al estilo expresionista, con un amplio catálogo de obras de diferentes formatos y medios. Se destaca por su mirada crítica y compromiso social, a través de retratos simples que generan un gran impacto.

Litografía sobre Martín Fierro Carlos Alonso.

Sergio Izquierdo Brown

Su obra fue publicada en Satiricón, El Gráfico y Primera Plana, siendo El Marqués de Sade y La Pochi, como las más reconocidas. Sus tapas en la revista Humor ilustraban a personajes famosos como llamativas caricaturas.

Ilustración de Sergio Izquierdo Brown Gentileza Centro Historieta y Humor Gráfico BN

Maitena Burundarena

Se trata de una de las dibujantes e historietistas más reconocidas de la Argentina, famosa por su humor agudo e irónico. Una de sus obras más reconocidas fue la serie Mujeres alteradas, publicada en LA NACION y, que reflejaba los retos y vida de las mujeres ante situaciones como la maternidad, relaciones, vida profesional y exigencia social.

Una de las obras de Maitena Burundarena Archivo

Florencio Molina Campos

El pintor, dibujante e ilustrador argentino es uno de los referentes de la cultura rural y vida gauchesca. Sus obras son dinámicas y se destacan por su expresividad, retratan a los gauchos en su vida, costumbres y tradiciones.

Cuadro de Florencio Molina Campos El Litorial / Obra de Florencio Molina Campos

Caloi

Fue uno de los humoristas gráficos más populares del país, celebrado por su obra sensible, tierna e irónica, que reflexionaba acerca de la vida cotidiana y la identidad nacional. Clemente es su personaje estelar, un ser sin brazos y de enorme expresividad, que representa la idiosincrasia porteña.