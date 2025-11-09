Día del Donante Voluntario de Sangre en la Argentina: por qué se celebra hoy y el listado de lugares donde puedo donar sangre

El Día del Donante Voluntario de Sangre en la Argentina se conmemora el 9 de noviembre de cada año. Se trata de una jornada orientada en incentivar esta acción solidaria, que realiza un aporte sustancial en el sistema sanitario del país. Es un proceso fácil, con pocos requerimientos y accesible para todos los ciudadanos, que permite salvar vidas y contribuir con los bancos de sangre, para el buen funcionamiento de los organismos de salud en situaciones de emergencia.

¿Por qué se celebra hoy el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en la Argentina?

La fecha fue elegida en honor a la primera transfusión de sangre en nuestro país, el 9 de noviembre de 1914. Fue el Dr. Luis Agote, investigador, médico y político argentino, quien había creado un procedimiento seguro con sangre anticoagulada. El acontecimiento tomó lugar en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Hoy se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en la Argentina

Agote introdujo un sistema que utilizaba citrato de sodio en proporciones no tóxicas, para evitar la coagulación de sangre. Esto se convirtió en un hito en la historia de la medicina, por lo que decidió compartir su invención sin patentarla, con el objetivo de que profesionales de todo el mundo puedan gozar de sus beneficios. De esta manera, muchas instituciones de salud comenzaron a crear Bancos de Sangre y desarrollar los estudios de la Hemoterapia.

En 2003, la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires proclamó la ley 1038, que declaraba el 9 de noviembre como el Día del Donante Voluntario de Sangre y Hemocomponentes. Al año siguiente, la iniciativa consiguió el apoyo nacional a través de la ley nacional 25.936.

¿Dónde puedo donar sangre?

La donación de sangre en Argentina permite la participación voluntaria de la comunidad. Cada año, se llevan a cabo campañas de concientización y colecta, que acercan esta posibilidad a las personas. El abastecimiento de este sistema es esencial para la salud, por lo que se incentiva a los ciudadanos a involucrarse con esta acción.

Gracias a la donación, es posible salvar vidas o auxiliar a personas que requieren transfusiones por cirugías, tratamientos oncológicos o emergencias médicas. Es por ello que la disponibilidad de sangre en todos sus factores, es un recurso sustancial para el sistema sanitario.

Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en la Argentina Archivo/El Tiempo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, permite consultar todos los puntos de donación habilitados a través de un mapa virtual interactivo, donde se pueden localizar hospitales, centros de salud y colectas móviles en las distintas provincias.

Otros puntos para la donación voluntaria de sangre en el país son:

Hospital Garrahan: el hospital pediátrico dispone de su propio banco de sangre, que abastece tanto a sus pacientes como a otros centros de salud.

Fundación Hematológica Sarmiento (FuHeSa): cuenta con sedes en Bella Vista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Moreno, Mercedes y Zárate. Se encargan de abastecer su banco de sangre y crear campañas educativas.

Cruz Roja Argentina: ofrece un calendario de actividades y campañas de donación, que se actualiza periódicamente en su sitio web.

INCUCAI: se encuentra orientado a la educación sobre la donación de sangre, plaquetas, órganos y tejidos, colaborando con otras entidades para la colecta.

Fundación Hemocentro Buenos Aires: se trata de un centro especializado en la promoción, recolección y procesamiento de sangre, que recibe donantes durante todo el año.

Donar sangre puede salvar vidas Freepik

Donar sangre en Argentina es un proceso sencillo, que puede asistir entre 3 y 4 personas, y bien cada organismo o institución disponen de sus propios requisitos, existen ciertos criterios en común: