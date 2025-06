Las efemérides del 26 de junio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se conmemora un año más del aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Se trata del primer libro de la serie de J. K. Rowling, que significó el debut de la escritora como autora profesional. Esta obra introdujo la historia del joven mago y el mundo de Hogwarts que, con el tiempo, fue traducida en más de 88 idiomas.

Luego de haber sido rechazada por muchas editoriales, la primera edición salió a la venta el 26 de junio de 1997 en Reino Unido, con solo 500 copias. Su popularidad fue creciendo con los años, hasta que en 1999 fue incluido en la lista de best sellers del diario The New York Times. Así comenzó el éxito de la saga de Harry Potter que con sus seis libros vendió más de 400 millones de copias por todo el mundo. Tal fue el fanatismo que causaron las novelas, que en 2001 se lanzó la película y esta se convirtió en una de las más taquilleras en la historia del cine.

Efemérides del 26 de junio: qué pasó un día como hoy

1819 – Nace Juana Manso de Noronha, educadora feminista y periodista argentina.

1821 – Nace Bartolomé Mitre, quien fue presidente de la Nación, militar, historiador, periodista y arqueólogo argentino. Fundó el diario LA NACION.

1908 – Nace el político chileno Salvador Allende. Fue presidente de su país desde 1970 hasta su muerte, en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

1910 – Estalla una bomba en una función de gala de la ópera Manon en el Teatro Colón de Buenos Aires. Una decena de personas resultan heridas.

1913 – Nace Maurice Wilkes, inventor del concepto de programas de almacenamiento para computadoras.

1922 – Nace la actriz estadounidense Eleanor Parker.

1942 – Nace el músico brasileño Gilberto Gil.

1964 – Nace en China Zeng Jinlian Hunan, quien se convertiría en la mujer más alta del mundo, con 2,46 metros de altura.

1970 – Muere el escritor argentino Leopoldo Marechal.

1970 - Nace el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson.

1974 – El general Augusto Pinochet asume los poderes presidenciales en Chile, nueve meses después de que las fuerzas armadas derrocaran al gobierno de Allende.

1977 - Elvis Presley se presenta en vivo por última vez en el Market Square Arena, de Indianápolis.

1993 – Nace la reconocida cantante pop estadounidense Ariana Grande, quien también es actriz y compositora.