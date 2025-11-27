Efemérides del 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 27 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Jimi Hendrix.

Considerado uno de los mejores guitarristas de rock de la historia el músico estadounidense llegó al mundo en la ciudad de Seattle, la más grande del estado de Washington, en 1942. Luego de servir brevemente en el ejército, se sumó a la banda del artista Little Richard, donde empezó a cosechar su prestigio hasta que realizó un viaje a Inglaterra que le cambió la vida. Su fama se cimentó con los shows en vivo, donde mostraba un estilo desbordado y encendido. Muy expresivo sobre el escenario, Hendrix coronaba sus presentaciones con movimientos memorables como tocar con los dientes o prender fuego su guitarra frente a un público enloquecido. Estas frenéticas presentaciones, combinadas con su estilo de vida, se alternan en el recuerdo con los cuatro discos que editó, y que hoy permanecen como testamentos del rock: The Jimi Hendrix Experience (1967), Bold As Love (1967), Electric Ladyland (1968) y Band of Gypsys (1970). Los primeros tres fueron grabados con el grupo homónimo al disco debut, integrado también por el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell. La última placa, en cambio, es un disco en vivo de su último proyecto con Billy Cox en el bajo y Buddy Miles a cargo de la percusión.

Su trayectoria se vio interrumpida por una muerte temprana, a los 27 años, cuando el 18 de septiembre de 1970 fue encontrado sin vida en la cama de un cuarto de hotel londinense. Cuando llegaron los paramédicos ya no respiraba. La causa oficial del fallecimiento, que dejó en luto al mundo del rock, fue asfixia provocada por su propio vómito en una combinación letal de pastillas para dormir y alcohol. De esta forma, Hendrix pasó a formar parte del club de los 27 del rock, que en la actualidad está integrado por artistas como Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, quienes fallecieron a esa edad.

Efemérides del 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1788 – Nace el político y militar argentino Facundo Quiroga.

1887 – En la Argentina se funda el Quilmes Atlético Club.

1895 – El científico sueco Alfred Nobel firma su testamento, que sirve como punto de partida para los premios que llevan su nombre.

1940 – Nace el actor y maestro en artes marciales estadounidense Bruce Lee.

1942 – Nace el guitarrista y cantante estadounidense Jimi Hendrix.

1953 – Muere el dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 1955 – Muere la escritora y analista suiza Emma Jung.

1964 – Nace el exfutbolista y director técnico italiano Roberto Mancini .

1968 – Nace el cineasta argentino Alejandro Chomski.

1978 – Es asesinado el político y activista por los derechos LGBT estadounidense Harvey Milk.