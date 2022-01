Efemérides del 28 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

El 28 de enero es una fecha que reúne diversos acontecimientos históricos de importancia para el país y el mundo. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. La fecha coincide con las fundación del Ejército Rojo y con la grabación de la canción We Are The World. Todo esto y mucho más se recuerda en las efemérides del 28 de enero en la Argentina y el mundo.

814 – Fallece el emperador romano Carlomagno.

1813 – Jane Austen publica por primera vez y de forma anónima su novela Orgullo y prejuicio.

1853 – Nace el poeta y político cubano José Martí.

1912 – Nace el pintor estadounidense Jackson Pollock.

1918 – Se crea el Ejército Rojo de la Unión Soviética.

1939 – Fallece el poeta y dramaturgo irlandés William Butler Yeats.

1940 – Nace el empresario mexicano Carlos Slim.

1949 – Nace el entrenador de básquet estadounidense Gregg Popovich.

1950 – Nace la astróloga, mentalista y tarotista argentina Blanca Curi.

1955 – Nace el político francés Nicolas Sarkozy. Fue presidente de su país entre 2007 y 2012.

1959 – Nace el cineasta franco-estadounidense Frank Darabont.

1977 – Fallece el pintor argentino Benito Quinquela Martín.

1978 – Nace el futbolista italiano Gianluigi Buffon.

1980 – Nace el cantante estadounidense Nick Carter, miembro de Backstreet Boys.

1981 – Nace el actor estadounidense Elijah Wood.

1985 – En los Estados Unidos, el grupo denominado USA for Africa graba la canción We Are The World. Participaron artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner y Bob Dylan.

1994 – Nace el cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma.