Efemérides del 29 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 29 de noviembre reúnen una serie de eventos ocurridos un día como hoy. Este martes, la memoria recuerda dos eventos asociados con la música: el nacimiento de Silvio Rodríguez y la muerte de George Harrison.

El primero de estos eventos ocurrió en 1946 en la localidad de San Antonio de los Baños, donde dio sus primeros pasos quien llegaría a convertirse en uno de los máximos exponentes de la Nueva Trova Cubana surgida en las islas luego de la revolución encabezada por Fidel Castro. Aquel movimiento había nacido como parte del proceso revolucionario en los años 60, y tuvo sus raíces en las músicas tradicionales de la isla, base sobre la que artistas como Rodríguez y Pablo Milanés agregaron letras de contenido político y humanista que fueron inspiración para otro movimiento, aún más amplio, que fue el de la nueva canción latinoamericana.

Como recuerda el compositor, aquella época fue tan fructífera para él desde lo creativo que hasta el día de hoy sigue publicando música compuesta en aquellos años de importancia cultural y política para la región. De esos tiempos también data su participación en el Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) con el que, bajo la dirección de Leo Brouwer y en compañía de muchos otros artistas, ayudaron a definir los nuevos límites de la canción en su rincón del Caribe y desde allí a la región y el mundo.

El artista cubano Silvio Rodríguez cumple 76 años este 29 de noviembre Prensa

Por otra parte, el fin de la vida de George Harrison será recordado este día por millones de fans suyos y del grupo que ayudó a formar, The Beatles. Debilitado por una larga lucha contra el cáncer y aún más golpeado luego de un atentado contra su vida el 30 de diciembre de 1999, murió en compañía de sus seres queridos un día como este del año 2001.

Este momento puso punto final a una vida en la que Harrison pasó del anonimato en las calles de Liverpool a la fama global como el primer guitarrista de The Beatles, lugar al que accedió por intermedio de Paul McCartney, a quien conocía del colegio. John Lennon, entonces el líder indiscutido del naciente grupo de jóvenes, decidió tomarlo aunque solo tenía dieciséis años, siendo el menor de la banda.

Esta sensación de pequeñez lo acompaño durante los primeros discos del grupo, donde contribuía pocas canciones y se lo etiquetaba popularmente como “el callado”. Pero al afianzarse la banda y él mismo, se volvió una de las fuentes más ricas para la música de The Beatles, con canciones que están entre las más conocidas de los cuatro de Liverpool como “Something”, “Here Comes the Sun” y “While My Guitar Gently Weeps”. Además, su interés por la cultura de la India convenció a los otros Beatles de emprender el viaje a Rishikesh donde convivieron con el Maharishi Mahesh Yogi, en lo que fue uno de los períodos creativos más importantes del grupo, reflejado luego en el Album Blanco.

Tras la separación del grupo, algo de lo que Harrison también fue parte, el artista decidió editar All Things Must Pass, un disco doble con muchos de los temas que sus compañeros habían rechazado, y al lograr el primer puesto en los rankings mundiales se convirtió en el primer ex integrante del grupo en lograrlo como solista. Más tarde, profundizó su interés en el hinduismo y se consagró a esta fe, que llevó hasta el día de su muerte, cuando fue sobrevivido por su esposa Olivia y su hijo Dhani, que hoy continúa el legado musical de la familia.

Todo esto y más, en las efemérides del 29 de noviembre

1803 – Nace el matemático y físico austríaco Christian Andreas Doppler. Sus investigaciones permitieron descubrir el denominado Efecto Doppler.

1832 – Nace la escritora estadounidense Louisa May Alcott, autora de la novela Mujercitas.

1946 – Nace el locutor y presentador argentino Juan Alberto Badía.

1946 – Nace el poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez.

1954 – Nace el cineasta estadounidense Joel Coen.

1964 – Nace el actor estadounidense Don Cheadle.

1965 – Fallece el político y médico argentino Nicolás Repetto.

1969 – En la Argentina, se publica el disco Almendra, primero de la banda homónima y de la carrera de Luis Alberto Spinetta.

1972 – Nace el actor y conductor argentino Diego Ramos.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico galés Ryan Giggs.

1976 – Nace la actriz y comediante estadounidense Anna Faris.

1976 – Nace el actor y dramaturgo estadounidense Chadwick Boseman.

1978 – Nace el actor y empresario chileno Benjamín Vicuña.

1981 – Muere la actriz estadounidense Natalie Wood.

1984 – En la Ciudad del Vaticano, Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad que pone fin al Conflicto del Beagle.

1986 – Fallece el actor británico Cary Grant.

1990 – Nace el actor mexicano Diego Boneta.

2001 – Muere el músico británico George Harrison, miembro de The Beatles.

2008 – Muere el actor argentino Ulises Dumont.

Se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos.

Se celebra el Día Internacional del Jaguar.

