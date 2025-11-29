Las efemérides del 29 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se cumplen 24 años de la muerte de George Harrison, músico británico e integrante de Los Beatles, la que es considerada una de las bandas más influyentes de la historia.

George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool. En su adolescencia conocí a John Lennon y Paul McCartney, quienes buscaban un guitarrista para su banda The Quarrymen. Esta luego se convirtió en la mítica banda Los Beatles, que también incorporá a Ringo Starr como baterista. En tan solo unos años, el conjunto alcanzó la fama mundial. Harrison compuso algunas de las canciones más icónicas de los Fab Four, como “Something”, “Here Comes the Sun” y “While My Guitar Gently Weeps”.

My Sweet Lord' - Fuente: Youtube

Luego de la separación de a banda en 1970, el músico lanzó su carrera solista. Fue el primero del grupo en alcanzar el número 1° por su cuenta, con su disco doble All things must pass. Este trabajo de estudio contenía muchos de los temas que sus compañeros habían rechazado. Algunos de sus hits son “My Sweet Lord”, “Got My Mind Set on You” y “Give Me Love (Give Me Peace on Earth)”.

A su vez, fue pionero de los recitales benéficos con su “Concert for Bangladesh”, triple álbum en vivo hecho junto a Ravi Shankar y gran cantidad de músicos invitados, y dedicó buena parte de su vida al autodescubrimiento espiritual dentro del hinduismo.

Debilitado por una larga lucha contra el cáncer y por un atentado contra su vida el 30 de diciembre de 1999, el artista falleció a los 58 años el 29 de noviembre de 2001 en compañía de su esposa, Olivia, y su hijo, Dhani.

Efemérides del 29 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1803 – Nace el matemático y físico austríaco Christian Andreas Doppler. Sus investigaciones permitieron descubrir el denominado Efecto Doppler.

Sus investigaciones permitieron descubrir el denominado Efecto Doppler. 1832 – Nace la escritora estadounidense Louisa May Alcott, autora de la novela Mujercitas .

autora de la novela . 1946 – Nace el locutor y presentador argentino Juan Alberto Badía.

1946 – Nace el poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez.

1954 – Nace el cineasta estadounidense Joel Coen.

1964 – Nace el actor estadounidense Don Cheadle.

1965 – Muere el político y médico argentino Nicolás Repetto.

1969 – En la Argentina se publica el disco Almendra, primero de la banda homónima y de la carrera de Luis Alberto Spinetta.

Muchacha ojos de papel - Fuente: YouTube

1972 – Nace el actor y conductor argentino Diego Ramos.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico galés Ryan Giggs.

1976 – Nace la actriz y comediante estadounidense Anna Faris.

1976 – Nace el actor y dramaturgo estadounidense Chadwick Boseman.

Black Panther