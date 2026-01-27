Por qué hoy se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se conmemora cada 27 de enero, con el objetivo de concientizar acerca de los crímenes de odio, persecución, asesinatos y tortura de millones de personas durante el genocidio que llevó adelante el régimen nazi, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una de las mayores masacres en la historia global que atentó de manera directa contra judíos, polacos, eslavos, romaníes y homosexuales.

La jornada es una oportunidad para ratificar la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos de personas.

27 de enero: día en Memoria de las Víctimas del Holocausto

¿Por qué se conmemora hoy el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto?

Fue durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada el 1° de noviembre de 2005 cuando, a través de la resolución 60/7, se estableció formalmente este día. La fecha recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, ocurrida un día como hoy, pero en 1945. La iniciativa busca rendir homenaje a las víctimas del régimen nazi, además de preservar la memoria de uno de los tiempos más crueles y crímenes trágicos perpetrados contra la humanidad.

El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el complejo de Auschwitz-Birkenau, ubicado en un territorio ocupado por la Alemania nazi. Este era el mayor campo de concentración y exterminio, que se encontraba bajo el mando del sistema represivo liderado por el Tercer Reich. Más de un millón de personas, en su mayoría judías, fueron asesinadas en ese predio. El Holocausto fue un plan claro de persecución que causó al menos seis millones de muertes judías, parte de un genocidio sistemático. Es por ello que Auschwitz es visto como uno de los centros más terroríficos de la historia, que concentra la gran mayoría de crímenes y asesinatos durante esta época.

Se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau (AP Foto/Michal Dyjuk)

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es una oportunidad también para rechazar de manera contundente cualquier forma de negación de la existencia de estos hechos o de distorsión de los sucesos históricos. La Declaración Universal de Derechos Humanos condena todas las expresiones de intolerancia religiosa, incitación al odio, hostigamiento o violencia contra personas o comunidades, basadas en su origen étnico o en sus creencias religiosas.

Lema de la ONU 2026: “Memoria del Holocausto y Educación 2026”

Desde 2010, la ONU establece un tema específico para acompañar este día. En 2026, el lema es “Memoria del Holocausto y Educación 2026”. En ese sentido, aborda la consigna “Memoria del Holocausto por la dignidad y los derechos humanos”, que orienta la difusión de información acerca de estos sucesos a nuevas generaciones.

El lema de este año es “Memoria del Holocausto y Educación 2026” (AP Photo/Markus Schreiber, File) Markus Schreiber� - AP�

La memoria resulta esencial para brindar dignidad y respeto a los sobrevivientes del Holocausto. Conocer sus historias, costumbres, culturas y comunidades ayuda a reconocer sus derechos, los cuales fueron sometidos deliberadamente durante el régimen nazi. No solo es un momento histórico, sino un símbolo de alerta acerca de lo que el antisemitismo, el odio y la discriminación pueden causar.

A pesar del fin de este ciclo hace ocho décadas, estas formas de rechazo continúan en la sociedad y comprometen la seguridad, libertad y humanidad de millones de personas en el mundo. Es por ello que los Estados miembros de las Naciones Unidas mantienen una responsabilidad colectiva orientada a asistir los traumas persistentes, otorgar el reconocimiento a través de conmemoraciones significativas, preservar los sitios históricos y promover la educación, la documentación y la investigación de todo material relacionado con estos sucesos.