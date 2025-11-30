Las efemérides del 30 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Nacional del Teatro en la Argentina.

La jornada fue impulsada por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET) y recuerda la inauguración del primer espacio de Buenos Aires destinado a la representación de piezas dramáticas: el Teatro de La Ranchería.

De esa forma, el Teatro de La Ranchería se inauguró el 30 de noviembre de 1783. Estaba ubicado en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú, apenas a metros de Plaza de Mayo. Fue el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo quien decidió crear el primer teatro de la ciudad de Buenos Aires.

Los registros indican que la primera obra de teatro de autor criollo estrenada en Buenos Aires fue Siripo, de Manuel de Lavardén. Esta tragedia en cinco actos se presentó en La Ranchería a comienzos de 1789.

La historia de este teatro fue breve y tuvo un final trágico. En agosto de 1792, un cohete disparado durante unas fiestas fue a parar al techo de La Ranchería. Como el mismo era de paja, el incendio se expandió con rapidez y acabó con instalaciones, utilería y otros elementos, entre ellos el manuscrito original de Siripo.

Esta jornada destaca el rol que tiene el teatro en la sociedad argentina gentileza Fleni

La efeméride fue oficializada por el poder ejecutivo de la Nación el 3 de julio de 1979, a través del decreto n° 1586. En la normativa se indica la importancia de reconocer la trascendencia que tiene el teatro en la “vida espiritual” de un país.

Efemérides del 30 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1835 – Nace Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain , escritor estadounidense.

más conocido como , escritor estadounidense. 1874 – Nace Sir Winston Churchill, primer ministro inglés.

primer ministro inglés. 1874 –Nace Lucy Maud Montgomery, autora canadiense que escribió la famosa saga de Anne.

autora canadiense que escribió la famosa saga de 1900 – Muere el escritor británico Oscar Wilde.

1937 – Nace Ridley Scott, cineasta inglés.

cineasta inglés. 1965 – Nace Ben Stiller, actor estadounidense.

Zoolander

1969 – Nace Valeria Bertuccelli, actriz argentina.

actriz argentina. 1972 – Nace Rodolfo Barili, periodista argentino.

periodista argentino. 1975 – Nace Eugenia Tobal, actriz argentina.

actriz argentina. 1978 – Nace Gael García Bernal, actor mexicano.

actor mexicano. 2007 – Muere Evel Knievel, motociclista estadounidense de acrobacias.

motociclista estadounidense de acrobacias. 2013 – Muere Paul Walker, actor estadounidense.