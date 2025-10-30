Las efemérides del 30 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra en la Argentina el Día de la Recuperación de la Democracia.

La fiesta hace referencia al día de 1983 en que se retomaron las elecciones libres en la Argentina, luego de los siete años en que ese derecho estuvo proscrito por la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En aquellos comicios, se impuso con el 52 por ciento de los votos el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien se convirtió así en el primer presidente de la vuelta de la democracia y un ícono de la misma en la Argentina.

Fragmento del discurso de asunción de Raúl Alfonsín [1983]

“Hoy podemos, por lo menos los que vivimos lo que fue la dictadura del 76, apreciar con mayor perspectiva y claridad de dónde salimos. Cuando caminábamos por las calles veíamos los carros de asalto, los camiones del Ejército poblados de soldados, los Falcon sin patentes, las sirenas por la ciudad de Buenos Aires, los secuestros y las detenciones violentas a plena luz del día”, recordó en aquel momento Alfonsín, poco antes de afirmar que a partir de ese día “ya no habría ni habrá más interruptores [en el gobierno]”.

Efemérides del 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1871 – Nace el escritor y poeta francés Paul Valéry.

1885 – Nace el músico y poeta estadounidense Ezra Pound .

1910 – Nace el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández.

1921 – La Selección Argentina de fútbol obtiene el primer título internacional de su historia: el Campeonato Sudamericano, actual Copa América.

1929 – Nace la actriz argentina Olga Zubarry .

1938 – Nace el locutor y periodista argentino Héctor Larrea .

1938 – En Estados Unidos, Orson Welles lee por radio La guerra de los mundos , de H.G. Wells, y desata el pánico en una gran parte de la población.

1941 – Nace la actriz argentina Leonor Benedetto.

1946 – Nace el cantautor y humorista argentino Horacio Fontova .

1958 – Nace la actriz y cantante argentina Julia Zenko.

1956 – Fallece el escritor español Pío Baroja.

1960 – Nace Diego Armando Maradona.