Efemérides del 5 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el Día Nacional del Gas, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
Las efemérides de este 5 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Nacional del Gas.
Esta jornada conmemora la creación de la Dirección Nacional del Gas el 5 de marzo de 1945, lo que marcó la nacionalización de este recurso natural en nuestro país. Este organismo, que luego conocido como Gas del Estado, fue una empresa pública argentina dedicada a la distribución y comercialización de gas natural en todo el territorio del país.
Durante los años de su existencia, llegó a ser considerada la tercera mayor empresa de su tipo en el mundo y ya para 1990 fue la segunda más importante del país en términos de facturación, detrás de la también estatal YPF. En 1992 fue privatizada.
A su vez, la efeméride recuerda unos de los hitos más importantes dentro de esta industria nacional: el 27 de febrero de 1947, comenzó la obra del gasoducto Presidente Perón de 1605 kilómetros, que tras su inauguración en 1949 permitió llevar el gas de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires.
Además, celebra a los trabajadores de esta industria y busca remarcar la importancia que tiene este recurso natural para la política nacional y provincial.
Efemérides del 5 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1827 - Muere Alessandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre.
- 1870 – Nace Rosa Luxemburgo, revolucionaria alemana de origen polaco.
- 1940 - Nace el cantante español Dyango.
- 1946 - Churchill habla de la “guerra fría” y del “telón de acero” en un discurso pronunciado en Fulton, Estados Unidos.
- 1953 - Muere el dictador soviético Iósif Stalin.
- 1957 - Nace el humorista y actor argentino Dady Brieva.
- 1968 - Nace el músico argentino Iván Noble.
- 1982 – Muere John Belushi, actor, comediante y músico estadounidense, conocido por sus actuaciones en el dúo musical The Blues Brothers.
- 1988 - Muere el capocómico argentino Alberto Olmedo, luego de caer de un piso 11 en la ciudad de Mar del Plata.
- 2004 - Muere el periodista argentino Juan Castro al caer desde el balcón de su departamento, ubicado en el primer piso.
- 2013 - Muere Hugo Chávez, político, militar y presidente venezolano.
- Se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética.
- Se celebra el Día Nacional del Gas en la Argentina.
