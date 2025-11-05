Las efemérides del 5 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Aviación Civil.

La fiesta toma su fecha del nacimiento de Don Aarón Félix Martín de Anchorena, el aristócrata, diplomático y piloto argentino que realizó la primera gran actividad aeronáutica del país al despegar, junto al piloto Jorge Newbery, del Campo de Polo del barrio porteño de Palermo (que en aquel entonces era la Sociedad Sportiva Argentina) y cruzar el Río de la Plata en un globo aerostático que aterrizó en Conchillas, Uruguay. Luego de conocer al pionero brasileño de la aviación Santos Dumond en París, Anchorena encargó un globo aerostático de 1200m3, al que bautizó Pampero y con el que realizó la memorable hazaña de cruzar el Río de la Plata el 25 de diciembre de 1907. Por este importante logro para la aeronáutica, fue el primer presidente del Aero Club Argentino, fundado al año siguiente.

El viaje inaugural del Pampero se realizó el 25 de diciembre de 1907, y el día del nacimiento de su comprador, Don Aarón Félix Martín de Anchorena, se celebra con el Día de la Aviación Civil Colección César Gotta

Efemérides del 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1877 – Nace el aviador argentino Aarón Félix Martín de Anchorena Castellanos.

1903 – Nace el dibujante e historietista argentino Lino Palacio .

1918 – Nace el poeta argentino Homero Expósito.

1941 – Nace el músico y cantante estadounidense Art Garfunkel, integrante del dúo Simon and Garfunkel.

1943 – Nace el actor y escritor estadounidense Sam Shepard .

1949 – Nace el músico argentino Miguel Cantilo. Fue miembro del dúo Pedro y Pablo.

1952 – Nace la actriz y cantante española Teresa Rabal.

1954 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Alejandro Sabella. Como DT de la Selección Nacional fue subcampeón del mundo en 2014.

1959 – Nace el músico y cantante estadounidense Bryan Adams.

1960 – Nace la actriz británica Tilda Swinton.

1968 – Nace el empresario y artista argentino Ricardo Fort.