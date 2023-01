Efemérides del 6 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides del 6 de enero reúnen una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy. Este viernes es el Día de Reyes Magos, festividad cristiana que conmemora la llamada primera epifanía de Jesucristo. Hoy también es el cumpleaños del músico Alex Turner, frontman del grupo Arctic Monkeys, y el 80° aniversario del nacimiento del recordado escritor argentino Osvaldo Soriano.

La fiesta de Reyes sigue después de la Navidad ya que recuerda cómo pocos dias después del nacimiento de Jesús llegaron a visitarlo a Belén tres sabios venidos de Oriente. Estas figuras, que la tradición bautizó Melchor, Gaspar y Baltasar aunque aparecen anónimos en la Biblia, le llevaron oro, incienso y mirra, regalos que mostraban su adoración por el recién nacido y servían para simbolizar los poderes que tendría quien según la tradición cristiana es el Hijo de Dios: el oro por ser símbolo de la realeza, el incienso por su relación con el culto sagrado y la mirra que, al ser usada en los rituales mortuorios, simbolizaba su poder sobre este reinado. La convicción de los tres de que en Belén había nacido un hombre de condición divina, es la revelación súbita de una verdad que hace que este día se llame religiosamente Día de la Epifanía.

El cantante británico que visitó la Argentina en la última edición del Primavera Sound nació en Sheffield, ciudad inglesa de la que también son oriundos algunos de sus compañeros de la banda para la que escribió la mayoría de sus canciones. Turner tenía dieciséis años cuando formó los Arctic Monkeys, luego de una Navidad en la que recibió una guitarra. Su primer disco, Whatever People Think I Am, That’s What I’m Not, se convirtió en un éxito instantáneo y, amparado por la difusión previa de muchas de sus canciones en la incipiente Internet, logró ser el disco debut más vendido en la historia de su país. A partir de entonces, editaron seis álbumes más y generaron un público fiel que acude a sus shows en todo el mundo. Además, Turner tiene otros proyectos: su banda con Miles Kane, The Last Shadow Puppets, y en su obra se encuentra el soundtrack de la película Submarine. Por todo esto, el cantante que hoy cumple 37 años es una de las voces más representativas de su generación.

La fecha también marca los 80 años del nacimiento, un día como este de 1943 en la ciudad de Mar del Plata, del escritor y periodista Osvaldo Soriano, autor de novelas como Triste, Solitario y Final (su primera novela de 1973), Una sombra ya pronto serás, Cuarteles de Invierno o No habrá más penas ni Olvido, entre otras. También incursionó en el cine como guionista junto a Aída Bortnik en el film Una Mujer, aunque más producción dejó su labor periodística. En este oficio se destacó desde el desaparecido diario La Opinión, a cargo de Jacobo Timerman, y otros medios como Primera Plana y la revista El Porteño, donde destacó en géneros como la crónica y la entrevista. Desde 1987 hasta su muerte en 1997, también escribió sus impresiones sobre la actualidad argentina en las contratapas del diario Página 12, que ayudó a fundar. En el que sería su cumpleaños ochenta, varios aprovecharán para leer las páginas de alguna de sus obras.

Todo esto y más, en las efemérides del 6 de enero

1852 – Fallece el pedagogo francés Louis Braille, diseñador del sistema de lectura que lleva su apellido.

1919 – Fallece el militar y político estadounidense Theodore Roosevelt. Fue presidente de su país entre 1901 y 1909.

1923 – Nace el periodista argentino Jacobo Timerman.

1946 – Nace el músico y cantante británico Syd Barrett, miembro y fundador de Pink Floyd.

1953 – Nace el músico escocés Malcolm Young. Fue integrante de AC/DC.

1955 – Nace el actor y cómico británico Rowan Atkinson.

1957 – Nace el músico argentino Diego Arnedo, integrante de bandas como Sumo y Divididos.

1963 – Nace el conductor y periodista deportivo argentino Gonzalo Bonadeo.

1970 – Nace el exfutbolista, director técnico y periodista deportivo argentino Leonardo “el Negro” Astrada.

1982 – Nace el actor británico Eddie Redmayne.

1993 – Fallece el músico y cantante estadounidense Dizzy Gillespie.

2017 – Fallece el escritor, crítico literario y guionista argentino Ricardo Piglia.

Se celebra el Día de los Reyes Magos.

