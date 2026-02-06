Las efemérides del 6 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se celebra el Día de Bob Marley.

La fecha, que tiene epicentro en la isla de Jamaica donde vivió y murió el cantante, se extiende a todas las personas que celebran el aniversario del nacimiento de este artista. Bob Marley consiguió llevar al reggae a lo más alto de la música global, cimentando una fama y un legado que se mantienen hasta la actualidad.

Bob Marley, 'Is This Love' - Fuente: YouTube

Nacido con el nombre de Robert Nesta Marley el 6 de febrero de 1945, comenzó su carrera musical en 1964 con la banda The Wailers (1964-1974), formación que tras la partida de miembros originales como Peter Tosh cambió a ser Bob Marley & The Wailers (1974-1980). El cantante, guitarrista y compositor dejó himnos inolvidables de la música popular de su tiempo como “No woman no cry”, “Could you be loved”, “Iron lion zion” y muchos otros, contenidos en discos que ya son parte del canon artístico universal como Exodus, Uprising y Natty dread, por nombrar solo algunas de las obras que sus fanáticos escucharán en este nuevo aniversario de su nacimiento.

Efemérides del 6 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1895 – Nace el beisbolista estadounidense Babe Ruth.

1911 – Nace el actor y político estadounidense Ronald Reagan. Fue presidente de su país entre 1981 y 1989.

1912 – Nace la fotógrafa alemana Eva Braun. Fue pareja y esposa de Adolf Hitler.

1915 – Nace el actor argentino Jorge Salcedo.

1916 – Muere el poeta y periodista nicaragüense Rubén Darío.

1918 – Muere el pintor austríaco Gustav Klimt.

1932 – Nace el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos.

1932 – Nace el cineasta y crítico francés François Truffaut.

1935 – Se pone a la venta el juego Monopoly.

1945 – Nace el músico y cantante jamaiquino Bob Marley.

1952 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico argentino Ricardo La Volpe.

1958 – En un accidente de avión muere en Múnich el plantel del Manchester United.

1962 – Nace la actriz y cantante argentina Martha Gloria Goldsztern, más conocida como Divina Gloria.

1962 – Nace el músico y cantante estadounidense Axl Rose. Fue miembro de Guns N’ Roses.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine