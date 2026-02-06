Efemérides del 6 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este viernes incluyen el Día de Bob Marley, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 6 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se celebra el Día de Bob Marley.
La fecha, que tiene epicentro en la isla de Jamaica donde vivió y murió el cantante, se extiende a todas las personas que celebran el aniversario del nacimiento de este artista. Bob Marley consiguió llevar al reggae a lo más alto de la música global, cimentando una fama y un legado que se mantienen hasta la actualidad.
Nacido con el nombre de Robert Nesta Marley el 6 de febrero de 1945, comenzó su carrera musical en 1964 con la banda The Wailers (1964-1974), formación que tras la partida de miembros originales como Peter Tosh cambió a ser Bob Marley & The Wailers (1974-1980). El cantante, guitarrista y compositor dejó himnos inolvidables de la música popular de su tiempo como “No woman no cry”, “Could you be loved”, “Iron lion zion” y muchos otros, contenidos en discos que ya son parte del canon artístico universal como Exodus, Uprising y Natty dread, por nombrar solo algunas de las obras que sus fanáticos escucharán en este nuevo aniversario de su nacimiento.
- 1895 – Nace el beisbolista estadounidense Babe Ruth.
- 1911 – Nace el actor y político estadounidense Ronald Reagan. Fue presidente de su país entre 1981 y 1989.
- 1912 – Nace la fotógrafa alemana Eva Braun. Fue pareja y esposa de Adolf Hitler.
- 1915 – Nace el actor argentino Jorge Salcedo.
- 1916 – Muere el poeta y periodista nicaragüense Rubén Darío.
- 1918 – Muere el pintor austríaco Gustav Klimt.
- 1932 – Nace el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos.
- 1932 – Nace el cineasta y crítico francés François Truffaut.
- 1935 – Se pone a la venta el juego Monopoly.
- 1945 – Nace el músico y cantante jamaiquino Bob Marley.
- 1952 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico argentino Ricardo La Volpe.
- 1958 – En un accidente de avión muere en Múnich el plantel del Manchester United.
- 1962 – Nace la actriz y cantante argentina Martha Gloria Goldsztern, más conocida como Divina Gloria.
- 1962 – Nace el músico y cantante estadounidense Axl Rose. Fue miembro de Guns N’ Roses.
- 1980 – Nace el actor argentino Nicolás Cabré.
- 1980 – Nace la cantante y actriz argentina Coki Ramírez.
- 1980 – Nace el político argentino Nicolás Del Caño.
- 1988 – Nace el actor uruguayo Nicolás Furtado.
- 1992 – Muere la cocinera argentina Petrona Carrizo de Gandulfo, más conocida como Doña Petrona
- 1994 – Muere el actor estadounidense Joseph Cotten.
- 1998 – Muere el músico estadounidense Carl Wilson. Fue miembro de The Beach Boys.
- 2018 – Muere la periodista y conductora argentina Débora Pérez Volpin.
- 2024 - Muere el expresidente chileno Sebastián Piñera
- Se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
- Se celebra el Día de Bob Marley en Jamaica.
