Las efemérides del 6 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día del Trabajador Bancario en la Argentina.

La fecha suele constituir una jornada de asueto para los empleados de este sector, por lo que hoy no habrá atención en los bancos, que sí dejarán disponibles los cajeros automáticos y se podrán hacer transacciones digitales. Esta efeméride es considerada como una especie de feriado por los trabajadores de los bancos, por tratarse del aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria, el gremio que los representa, que se instituyó un día como este, pero del año 1924. Desde entonces, el convenio colectivo estipula en su artículo 50: “Institúyese como ‘Día del Bancario’ el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.

La fachada principal del Banco Central Rodrigo NÈspolo - Archivo

Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1814 – Nace el fabricante de instrumentos musicales belga Adolphe Sax, inventor del saxofón.

1880 – Fallece el militar y escritor argentino Estanislao del Campo.

1946 – Nace la actriz estadounidense Sally Field. Obtuvo el Premio Óscar en dos oportunidades.

1959 – Fallece el escritor y poeta argentino Juan Carlos Dávalos.

1965 – Nace el músico, poeta e historiador argentino Gabo Ferro.

1970 – Nace el actor y guionista estadounidense Ethan Hawke.