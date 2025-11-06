Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el Día del Trabajador Bancario, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 6 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día del Trabajador Bancario en la Argentina.
La fecha suele constituir una jornada de asueto para los empleados de este sector, por lo que hoy no habrá atención en los bancos, que sí dejarán disponibles los cajeros automáticos y se podrán hacer transacciones digitales. Esta efeméride es considerada como una especie de feriado por los trabajadores de los bancos, por tratarse del aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria, el gremio que los representa, que se instituyó un día como este, pero del año 1924. Desde entonces, el convenio colectivo estipula en su artículo 50: “Institúyese como ‘Día del Bancario’ el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.
- 1814 – Nace el fabricante de instrumentos musicales belga Adolphe Sax, inventor del saxofón.
- 1880 – Fallece el militar y escritor argentino Estanislao del Campo.
- 1946 – Nace la actriz estadounidense Sally Field. Obtuvo el Premio Óscar en dos oportunidades.
- 1959 – Fallece el escritor y poeta argentino Juan Carlos Dávalos.
- 1965 – Nace el músico, poeta e historiador argentino Gabo Ferro.
- 1970 – Nace el actor y guionista estadounidense Ethan Hawke.
- 1970 – Fallece el músico mexicano Agustín Lara.
- 1972 – Nace la actriz estadounidense Rebecca Romijn.
- 1988 – Nace la actriz estadounidense Emma Stone, ganadora de dos premios Oscar.
- 1990 – Nace el exfutbolista alemán André Schürrle. Con la Selección de su país, fue campeón del mundo en 2014.
- 1991 – Se cierra de manera oficial el servicio de inteligencia soviético conocido como KGB.
- 2012 – Barack Obama es reelecto como presidente de los Estados Unidos.
- 2020 – Fallece el cineasta y político argentino Fernando “Pino” Solanas. Fue diputado, senador nacional y dirigió películas como La hora de los hornos y Sur.
- Se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
- Se celebra el Día del Paludismo en las Américas.
- Se celebra el Día Mundial del Saxofón.
- Se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Bancario.
- Se celebra en la Argentina el Día de los Parques Nacionales.
