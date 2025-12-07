Las efemérides de este 7 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional.

La jornada celebra la actividad y el rol de quienes se dedican a transportar de manera segura a las personas en todo el mundo. Además, uno de sus objetivos es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad.

Se eligió esta fecha para recordar la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional (PICAO), que fue un día como hoy, pero de 1944. Su constitución fue apoyada por 26 países en el marco del Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago, en Estados Unidos.

Hoy es el Día de la Aviación Civil Internacional

En 1947 fue sustituida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y luego se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas vinculada al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), que regula las normas y leyes sobre la aviación civil mundial.

La ONU apoyó la creación de esta celebración en 1996 a este día de manera internacional, otorgándole más reconocimiento de países de todo el mundo. En ese entonces se destacó el valor que tiene la aviación internacional a la hora de reunir personas para trabajar por el bien común, cooperar entre sí, conocer distintas culturas y valorar sus diferencias.

Efemérides del 7 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

43 a.C. – Es asesinado el político y filósofo romano Cicerón.

1597 – Nace el escultor y pintor italiano Gian Lorenzo Bernini.

1874 – Bartólome Mitre es derrotado por el ejército en Santa Rosa. El coronel Julio A. Roca es ascendido a general por el presidente Avellaneda.

1885 – En Argentina se inaugura oficialmente la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

1899 – Nace el actor y cineasta argentino Guillermo Battaglia.

1914 – Nace el actor y cantante argentino Alberto Castillo.

1927 – Se funda la ciudad de El Calafate en Santa Cruz, Argentina.

1928 – Nace el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky.

1935 – Nace el cantante, compositor y actor mexicano Armando Manzanero.

1941 – La Armada Imperial Japonesa realiza el ataque contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor.

1947 – Nace el periodista deportivo y empresario argentino Fernando Niembro.

1949 – Nace el cantante y actor estadounidense Tom Waits.

1949 – Nace el productor y empresario argentino Gustavo Yankelevich.

1956 – Nace el exbasquetbolista estadounidense Larry Bird.

1961 – Nace el actor argentino Alejandro Awada.

1962 – Nace la actriz y empresaria venezolana Grecia Colmenares.

1963 – Nace el periodista y conductor argentino Eduardo de la Puente.

2003 – Nace la hija mayor de la princesa Máxima y el príncipe Guillermo, Amalia Catharina Beatriz Carmen Victoria. Se trata de la heredera al trono neerlandés.

2007 – Muere la actriz argentina María Rosa Gallo.

2022 - Muere Ramón Ayala, cantautor argentino.