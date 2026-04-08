Las efemérides del 8 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se cumplen 21 años del multitudinario entierro del papa Juan Pablo II.

Karol Wojtyla, conocido mundialmente como Juan Pablo II, murió el sábado 2 de abril de 2005, después de 27 años de pontificado. Dos días después, en la tarde del lunes, se abrió su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, donde durante tres días desfilaron cientos de miles de fieles que se fueron acercando: italianos, primero; luego, polacos (ya que él había nacido en Polonia); y por último, de otras partes del mundo.

El aniversario del entierro de Papa Juan Pablo II

Su entierro, que se llevó a cabo el 8 de abril, fue uno de los más convocantes en la historia de la Iglesia Católica. La ceremonia reunió a más de 300.000 fieles en la Plaza de San Pedro y a otros cientos de miles en las calles de Roma, donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el acontecimiento desde cualquier parte del mundo. Además, asistieron las máximas autoridades a nivel internacional, y no hubo reparos ni diferencias ideológicas a la hora de honrar su memoria.

Tal como él mismo deseaba, Juan Pablo II fue enterrado en una sencilla tumba en el suelo, solo recubierta por una lápida de mármol blanco. Este ritual se hizo ante un reducido grupo de cardenales y no fue transmitido por televisión.

Juan Pablo II era conocido mundialmente como el “papa viajero”, ya que a lo largo de su pontificado, realizó 104 viajes fuera de Italia y visitó 129 países.

En menos de 10 años, el 27 de abril de 2014, el papa Francisco canonizó a Juan Pablo II en una ceremonia, en la que también Juan XXIII fue consagrado santo de la Iglesia Católica.

Efemérides del 8 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1879 – En la Argentina, el Tte. Cnel. Luis Fontana funda la Villa de Formosa, capital actual de esa provincia.

1914 y 2002 – Nace y muere María Félix, actriz mexicana. Tanto su nacimiento como su muerte ocurrieron un 8 de abril.

1943 – Nace el actor argentino Víctor Bó.

1943 – Nace Chango Nieto, músico argentino.

1955 – Nace Roly Serrano, actor argentino.

1963 – Nace el cantante Julian Lennon, hijo de John.

1966 – Nace Robin Wright, actriz estadounidense.

1968 – Nace Patricia Arquette, actriz estadounidense.

1971 – El Congreso Mundial Roma-Gitano instituyó la bandera y el himno gitano en Londres.

1973 – Muere el pintor español Pablo Picasso en Mougins, Francia. Fue el creador del movimiento cubista y autor de obras como El Guernica y Las Señoritas de Avignon.

1994 – Se inaugura la restaurada Capilla Sixtina, cuyas obras duraron trece años.

1996 – Muere Leon Klimovski, cineasta argentino.

2005 – Se produce el entierro multitudinario del papa Juan Pablo II en Roma.

2013 – Muere Margaret Thatcher, política y primera ministra británica entre 1979 y 1990.

2018 – El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comienza a cumplir su sentencia de doce años en la cárcel de Curitiba.

2019 – Muere Héctor del Mar, periodista deportivo hispanoargentino.

2021- Arqueólogos encuentran, en Egipto, la Ciudad Perdida de Luxor que, con más de 3000 años de antigüedad, es la mayor ciudad antigua hallada en el país.