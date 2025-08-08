Las efemérides del 8 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Internacional del Gato, por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Esta jornada tienen como objetivo hacer foco en la preservación y el cuidado de nuestros felinos más cercanos, como puede ser la adopción responsable de gatos callejeros y su esterilización.

La domesticación de este animal podría estar relacionada con los primeros asentamientos humanos y tuvo un lugar destacado en civilizaciones antiguas como las desarrolladas en el Valle del Nilo o el Imperio Romano. Según un estudio de la Universidad de Missouri, el proceso de acercamiento entre humanos y felinos se remontaría hasta 10.000 años atrás, en la zona conocida como la creciente fértil del Medio Oriente. Hoy en día, se han vuelto un acompañante para muchas personas en sus hogares.

De todos modos, cabe aclarar que esta efeméride se festeja tres veces al año. Por un lado, el 20 de febrero se conmemora la muerte del gato del expresidente estadounidense Bill Clinton. Se llamaba Socks (en español, “medias”) y se había hecho querer por su aparición en muchas conferencias de prensa junto al jefe de Estado norteamericano. En tanto, el 29 de octubre se festeja el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, impulsado por la activista gatuna Colleen Paige.

Esta jornada busca concientizar sobre el cuidado que los gatos necesitan Shutterstock - Shutterstock

Efemérides del 8 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1776 – El rey de España Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata.

1879 – Nace el revolucionario mexicano Emiliano Zapata.

1937 – Nace Dustin Hoffman, actor estadounidense.

1937 – Nace el cantante popular argentino Jorge Cafrune.

1945 – La URSS le declara la guerra a Japón, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

1951 – El territorio argentino del Chaco se convierte en provincia.

1956 – Nace la actriz argentina Cecilia Roth.

1961 – Nace Dave Howell Evans, guitarrista de U2 conocido como “Edge”.

1974 – Richard Nixon anuncia su renuncia a la presidencia estadounidense a causa del escándalo de “Watergate”.

1981 – Nace el tenista suizo Roger Federer.

1984 – Nace la actriz argentina Brenda Gandini.

1991 – Muere el astronauta estadounidense James Benson Irwin.

1998 – Nace el cantante canadiense Shawn Mendes, también actor y compositor.