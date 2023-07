Brenda Gandini recordó su primer beso en una telenovela y retrató el accidentado momento

escuchar

Brenda Gandini fue la gran invitada del último programa de Noche al Dente (América), el late night show conducido por Fer Dente y se sometió a una entrevista en la que habló de su vida personal y laboral. Una de las anécdotas que relató fue la del primer beso en una telenovela que no terminó como esperaba.

En el comienzo del programa, Branda Gandini se subió al escenario de América a cantar “Fuiste” de Gilda junto al conductor del ciclo. Luego se sentó al sillón del programa y la actriz argentina de 38 años contó la divertida anécdota de su primer beso en una telenovela.

Brenda Gandini recordó una divertida anécdota en Noche al Dente

“Deberían enseñar a besar. Bah, ahora, en las series tienen coach de intimidad”, introdujo y luego relató: “Con Benja (Rojas) quisimos darnos un gran beso en el cuarto. Él no se dio cuenta y yo me animé a contarles después, con los años. Yo abrí la boca, él también tiene unas paletas como yo, y se me partió acá (el diente) un poquito”, reveló, y mostró cómo había quedado después de la romántica escena de Floricienta.

Pero el paso de Brenda tuvo varias anécdotas sobre su vida personal y en otro momento habló de la propuesta de casamiento de Gonzalo Heredia, la cual tenían pensada hace bastante tiempo, pero se tuvo que posponer por diversas cuestiones. De todos modos, desarrolló una estrategia. “Yo lo llevé a un par de casamientos, que alquilé, hice todo para que me proponga casamiento y le gustó la ceremonia, el amor. Me dijo ‘qué lindo festejar el amor’. ‘Claro que es lindo’”, introdujo.

Luego contó cómo fue el plan que llevó adelante Heredia para pedirle la mano. “Pasó que planeamos unas vacaciones y él habla con mi hijo, y le dice ‘le voy a proponer casamiento’. Me llama y me dice ‘me pasas el contacto de la chica del hotel que tengo que hablar porque capaz se suman unos amigos’. La produjo bien. En general yo soy la más organizadora y él es como más tibio. Viajamos, días hermosos. El día que me iba a proponer, llueve y lo veo tenso. ‘No, es que íbamos a ir a la playa y mirá cómo está el día’, dijo. Yo dije ‘acá hay algo raro’”, al final Heredia resolvió llevarla a una excursión en barco, aunque la actriz sospechaba que había algo raro entre su pareja e hijo.

Los padres de Eloy y Alfonsina se casaron en secreto en una romántica boda celebrada en México Instagram

“Él me dijo sus palabras y yo le dije que sí. En realidad no fue una propuesta de casamiento, fue ‘quiero celebrar el amor y que lo trabajemos todos los días’”, finalizó la tierna historia de amor, que derivó en el casamiento de los padres de Alfonsina y Eloy con una boda secreta celebrada en las playas de México durante el 2018.

Pero las divertidas anécdotas no quedaron ahí porque la pareja sufrió otro infortunio además de la lluvia. Cuando salieron a disfrutar de las paradisíacas playas y sus aguas cristalinas, se metieron al agua y él perdió su anillo. “Él se lo hizo grande y a mí me lo hizo chico”, explicó Brenda, con una gran sonrisa.

