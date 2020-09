La mujer trabaja como cuidacoches en un barrio de la ciudad de México DF y aprovecha el servicio gratuito de internet en esa zona para poder seguir de cerca la experiencia escolar de sus hijos en tiempos de pandemia Crédito: Facebook Iztacalco me gusta

Tal como ocurre en la Argentina por causa del coronavirus, en la Ciudad de México los niños no pueden asistir a la escuela. Dada esta situación, las clases y las tareas se desarrollan de manera virtual y para ello, muchas veces, se necesita estar conectado a Internet. Y no todos tienen acceso a la red.

Ese parece ser el caso de una madre mexicana que, lejos de bajar los brazos, utilizó el wifi de la calle del barrio donde trabaja para ayudar en las clases y en sus tareas a sus dos pequeños hijos.

La actitud de la madre, que no claudica en la tarea de darles educación a sus hijos aún en plena pandemia, fue saludada por varios usuarios en la cuenta de Facebook del barrio de Iztacalco Crédito: Facebook Iztacalco me gusta

Las imágenes de esta mamá que consulta su celular sentada en medio de sus dos hijos que hacen la tarea, al lado de una fila de coches, en las calles del barrio Iztacalco de la Ciudad de México, se viralizaron gracias a una vecina de la mujer que lo subió a Facebook.

La mujer trabaja como cuidacoches en el sector de la ciudad donde se juntan las calles Añil y Cafetal, y aprovecha su tiempo de descanso de su labor para ayudar a sus hijos en las tareas escolares y para acompañarlos en sus clases. Para ello, utiliza el beneficio de que en ese barrio del DF hay servicio de WiFi para los transeúntes.

"No todos tienen las mismas posibilidades, porque estamos en una pandemia que no nos vino como anillo al dedo, pero es un orgullo y alegría saber que todos estamos echándole ganas, porque una vez más seremos los ciudadanos quienes saquemos adelante este país", escribió en la cuenta de Facebook de Iztacalco la usuaria que subió las fotos de la madre y sus hijos.

La mujer utiliza el wifi gratis que ofrece la ciudad de México en esa área y ayuda a sus dos pequeños a desarrollar sus tareas escolares Crédito: Facebook Iztacalco me gusta

"Es un orgullo saber que aún y con dificultades, las personas no se rinden. A ella y a los niños los pueden ver en Añil y Cafetal tomando las clases juntos", concluyó la usuaria en el posteo.

Las imágenes de la mamá asistiendo en la calle a los dos pequeños fueron saludadas por varios de los usuarios de la red social. La propia protagonista de las fotos, con el nombre de Azulita Murjan, se presentó también en los comentarios y contó que tiene seis hijos y que ese de las fotos es su lugar de trabajo.

La mujer agradeció a quién le había tomado las fotos y trató de interpretar su intención. "Creo que quería hacer saber que no hay pretexto para no ayudarlos para que estudien en esta pandemia, que el trabajo no es un impedimento para echarles la mano a nuestros hijos", escribió Azulita en un comentario.